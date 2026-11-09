Papa Leone XIV, mesha para 2.5 milionë besimtarëve në Argjentinë: Pasiguria në punë, dhuna dhe ndarjet dëmtojnë familjet

Rreth 2.5 milionë besimtarë morën pjesë në meshën që Papa Leone XIV drejtoi në Monumentin e Spanjollëve, në Buenos Aires, gjatë vizitës së tij në Amerikën e Jugut. Sipas autoriteteve dhe të dhënave të raportuara, kjo ishte mesha me pjesëmarrjen më të madhe që ai ka drejtuar që prej zgjedhjes në krye të Kishës Katolike.
Në homeli, Ati i Shenjtë u kërkoi familjeve të mos e humbin shpresën përballë vështirësive ekonomike dhe sociale. Ai përmendi mungesën e stabilitetit, problemet shoqërore, pasigurinë në punë, dhunën në familje, ndarjet e dhimbshme dhe varësitë si sfida që dëmtojnë marrëdhëniet mes anëtarëve të saj.
Të lidhura
None found
Edhe kur përballen me këto sprova, tha Papa, besimtarët nuk duhet të dorëzohen. Ai e përshkroi Krishtin si shkëmbin mbi të cilin mbështetet shtëpia dhe që e mbron atë nga stuhitë.
Papa Leone XIV kundërshtoi gjithashtu idenë se familja e krishterë është një model i tejkaluar. Sipas tij, ajo mbetet sot, më shumë se kurrë, një mbështetje e fortë mes pasigurive të kohës.
Duke iu referuar Argjentinës, ai vlerësoi rolin që familja ka pasur në formësimin e historisë, kulturës dhe shoqërisë së vendit. Prej saj, tha ai, kanë buruar vlerat themelore të popullit argjentinas.
Besimi, virtytet njerëzore, kultura e punës, respekti për të moshuarit, mbrojtja e jetës dhe mbajtja e fjalës së dhënë janë, sipas Papës, vlera që janë përcjellë brenda familjes.
Leone XIV u ndal edhe te edukimi shpirtëror i brezave të rinj, duke theksuar se besimi nuk transmetohet vetëm me fjalë. Ai përmendi bekimin para ngrënies, lutjen përpara gjumit, faljen dhe dëgjimin e njëri-tjetrit, gjyshërit që u mësojnë fëmijëve të luten, meshën e së dielës, si edhe përgatitjen për një tërheqje shpirtërore ose pelegrinazh.
Familjen ai e cilësoi si vendin e privilegjuar për të njohur e takuar Krishtin. Sipas tij, ajo ka edhe një mision të rëndësishëm edukues, përmes të cilit përcillet dhe përhapet Ungjilli.
Në përfundim, Papa kujtoi paraardhësin e tij, Papa Françeskun, i cili kishte qenë ipeshkëv i Buenos Airesit. Ai citoi mësimin e Françeskut se familja është e thirrur të ndajë lutjen e përditshme, leximin e Fjalës së Zotit dhe kungimin eukaristik, që dashuria të rritet dhe ajo të bëhet gjithnjë e më shumë një tempull ku banon Shpirti.
Në mbyllje të homelisë, Papa Leone XIV ia besoi familjet argjentinase Virgjëreshës Mari, Nuestra Señora de Luján, dhe Shën Jozefit. Ai u lut që çdo shtëpi të bëhet një tempull i pranisë së Zotit.