OKB bën mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit pas bombardimit në Jemen

Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë një takim urgjent këtë pasdite (me orën e SHBA) pas sulmeve të ndërmarra nga forcat ushtarake amerikane dhe britanike kundër Houthis në Jemen.

Takimi i jashtëzakonshëm do të mbahet me kërkesë të Rusisë, tha presidenca franceze që ka kryesimin. Kjo do të ndodhë më vonë sot pas një tjetër takimi të planifikuar të Këshillit për situatën në Rripin e Gazës.

“Ne nuk mund të mos jemi të shqetësuar për situatën aktuale në Detin e Kuq (…) Por ne jemi gjithashtu të shqetësuar sepse SHBA dhe aleatët e saj zgjedhin, si shpeshherë, një zgjidhje të njëanshme me përdorimin e forcës,” tha ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vasily Nebenzia.

Rusia, e cila është vënë nën kritika për atë që Perëndimi thotë se është një luftë e paligjshme në Ukrainë, tha se sulmi në Jemen u krye pa një mandat nga Kombet e Bashkuara.

Së bashku me Kinën, Rusia abstenoi të mërkurën nga votimi në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, i cili në një rezolutë kërkoi një fund “të menjëhershëm” të sulmeve të Houthive ndaj anijeve në Detin e Kuq, ndërsa u bëri thirrje të gjitha vendeve anëtare të respektojnë embargon e armëve kundër Iranit – mbështetur rebelët jemenas.