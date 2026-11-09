Makinat elektrike po ndikojnë në tregun e energjisë, duke kursyer 1.2 milionë fuçi naftë në ditë

Makinat elektrike po ndikojnë në tregun e energjisë, duke kursyer 1.2 milionë fuçi naftë në ditë

Automjetet elektrike që qarkullojnë sot në botë shmangin konsumin e rreth 1.2 milionë fuçive naftë çdo ditë, sipas një analize të Federatës Europiane për Transport dhe Mjedis (T&E). Ndikimi i tyre po ndihet gjithnjë e më shumë në transportin global dhe në përdorimin e karburanteve fosile.

Krahasuar me vitin 2021, kur kursimi ishte vetëm 215 mijë fuçi në ditë, shifra aktuale është pesëfishuar, sipas të dhënave të T&E. Kështu, përhapja e automjeteve elektrike po ndihmon jo vetëm në pakësimin e ndotjes, por edhe në uljen e varësisë botërore nga nafta.

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Rritja e kursimit të naftës e bën elektrifikimin e transportit një faktor me peshë për sigurinë energjetike dhe për reduktimin e emetimeve ndotëse.

Sipas parashikimeve të mbështetura në politikat aktuale, deri në vitin 2034 automjetet elektrike mund të shmangin përdorimin e rreth 5.8 milionë fuçive naftë në ditë. Një zhvillim i tillë do të ndikonte ndjeshëm në tregun ndërkombëtar të energjisë, në një periudhë kur shumë vende përballen me pasiguri lidhur me furnizimin dhe çmimet e naftës.

Transporti rrugor përdor aktualisht pothuajse gjysmën e naftës së konsumuar në nivel global. Prandaj, kalimi në mjete elektrike konsiderohet një nga rrugët më efektive për të kufizuar rritjen e kërkesës për naftë. Ky kalim përfshin jo vetëm veturat personale, por edhe autobusët e kamionët, të cilët po shtojnë praninë e tyre në tregun ndërkombëtar.

Analiza tregon se autobusët elektrikë zënë tashmë rreth 5% të flotës globale, ndërsa kamionët elektrikë rreth 1%. Megjithatë, në disa tregje, mjetet e rënda elektrike përbëjnë më shumë se gjysmën e shitjeve të reja në kategoritë përkatëse.

Autobusët dhe kamionët elektrikë ndihmojnë gjithashtu në uljen e konsumit të naftës, duke shmangur deri në 320 mijë fuçi në ditë. Ndikimi i elektrifikimit shtrihet edhe te mjedisi: sipas të dhënave të analizës, automjetet elektrike në rrugët e botës shmangin çdo vit më shumë se 200 milionë tonë emetime ekuivalente të CO2.

Norvegjia, Danimarka dhe Hong Kongu renditen ndër shembujt e tregjeve ku përdorimi i automjeteve elektrike ka arritur nivele shumë të larta.

Antony Froggatt, drejtor i Federatës Europiane për Transport dhe Mjedis, e cilëson automjetin elektrik si një nga mjetet më efektive për të pakësuar kërkesën për naftë dhe për t’i mbrojtur vendet nga krizat energjetike. Sipas tij, pesë vjet pas samitit të klimës në Glasgow, elektrifikimi i transportit është një nga arritjet më të rëndësishme të përpjekjeve globale për mbrojtjen e klimës.


Shtuar 9.11.2026 20:38

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