La foshnjën 16-muajshe vetëm në shtëpi/ 32-vjeçarja gjen të vdekur vajzën, dënohet me burgim të përjetshëm

Është dënuar me burgim të përjetshëm pa lirim me kusht një nënë nga Ohio pasi la në shtëpi vetëm vajzën 16-muajshe për 10 ditë ndërsa ajo ishte me pushime. Christel Candelario u deklarua fajtore muajin e kaluar për vrasje të shkallës së parë dhe rrezikim të fëmijëve.

Prokurorët hodhën poshtë dy akuza për vrasje dhe një akuzë për sulm të rëndë. Candelario la vajzën e saj, Jaylin në shtëpinë e tyre në Cleveland kur ajo shkoi me pushime në Detroit dhe Puerto Rico në qershor 2023

Kur u kthye 10 ditë më vonë, zbuloi se vajza nuk merrte frymë dhe thirri urgjencën. Ekipet e shpëtimit e gjetën fëmijën të vdekur dhe konstatuan se fëmija ishte jashtëzakonisht i dehidratuar.

Autopsia tregoi se vogëlushi vdiq nga uria dhe dehidratimi i rëndë. Gjykatësi tha se Candelario “ka kryer tradhtinë e fundit” duke e lënë vajzën e saj vetëm pa ushqim. Ai shtoi se të paktën burgu do t’ju ushqejë dhe do t’ju japë lëngje që keni refuzuar.

Candelario, e cila është marrë me depresionin dhe çështjet e lidhura me shëndetin mendor, tha se ajo lutet çdo ditë për falje.

“Nuk do të justifikoj veprimet e mia, Zoti dhe vajza ime më fali,” tha ajo.