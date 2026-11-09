Liburn Aliu largohet nga drejtimi i Autoritetit Portual Durrës, në vend të tij emërohet Andrea Shllaku

Liburn Aliu largohet nga drejtimi i Autoritetit Portual Durrës, në vend të tij emërohet Andrea Shllaku

Liburn Aliu ka dhënë së fundmi dorëheqjen nga drejtimi i Autoritetit Portual Durrës. Ndërkohë, bëhet me dije se Andrea Shllaku është emëruar në vend të Aliut, i cili deri më tani mbante postin e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të këtij institucioni.

Sipas raportimeve, Aliu është larguar nga detyra disa ditë më parë, pas kërkesës së kryeministrit për dorëheqjen e drejtuesve të institucioneve në varësi të ministrive, si në nivel qendror, ashtu edhe në atë rajonal. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur një njoftim zyrtar lidhur me ndryshimin në drejtimin e Autoritetit Portual Durrës.

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Liburn Aliu ishte emëruar në krye të këtij institucioni në tetor të vitit 2025. Dy muaj më parë, ai ishte larguar nga qeveria e Albin Kurtit, ku mbante postin e ministrit të Infrastrukturës.


Shtuar 9.11.2026 19:07

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