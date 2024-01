Ishte një nga kontribuuesit më të mëdhenj, Holanda ndërpret financimet për agjencinë e ndihmës së OKB-së

Holanda është bërë vendi më i fundit që ka ndërprerë financimin e saj për UNRWA, sipas transmetuesit holandez NOS.

NOS tha se Geoffrey van Leeuwen, ministri i Holandës për tregtinë e jashtme dhe zhvillimin, u tha atyre se vendi do t’i bashkohej SHBA-së, Britanisë së Madhe, Kanadasë, Australisë, Italisë dhe Finlandës në ndalimin e donacioneve për agjencinë e ndihmës së OKB-së.

Geoffrey van Leeuwen tha se ishte “i tronditur” mbrëmë pasi UNRWA njoftoi hetimin e saj ndaj disa prej stafit të saj të akuzuar si të përfshirë në sulmet e 7 tetorit.

“Holanda do të ndjekë nga afër dhe do të peshojë rezultatin e hetimit kur shqyrton kontributet e ardhshme financiare holandeze në UNRWA. Ndërkohë do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje humanitare për popullsinë civile të Gazës”.

Sot, qëndrimi i tyre ka ndryshuar, duke ndërprerë financimet.

Holanda ishte kontribuuesi i 12-të më i madh në fondet e UNRWA në vitin 2022, sipas faqes së internetit të agjencisë, duke dhuruar 21.2 milion dollarë.