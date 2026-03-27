Gënjeshtër apo e vërtetë? Trump për Mojtaba Khamenei: Udhëheqësi i ri i Iranit është homoseksual

Presidenti amerikan, Donald Trump ka konfirmuar se CIA i ka thënë atij se lideri i ri i Iranit, Mojtaba Khamenei, është homoseksual. Presidenti amerikan tha se ishte informuar nga zyrtarët e inteligjencës për pretendimin, i cili përqendrohet në djalin e ish-udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei.

I pyetur në një intervistë nëse CIA e kishte bërë vlerësimin, Trump u përgjigj: “Ata e thanë këtë, por nuk e di nëse ishin vetëm ata”.

Mediat shkruajnë se Trump e ka quajtur më parë Khamenei një zgjedhje të lehtë dhe një zgjedhje të papranueshme për të udhëhequr Iranin, një pikëpamje kjo që nënvizon qëndrimin e tij shpërfillës ndaj klerikut.

Raportet në New York Post në fillim të këtij muaji pretenduan se inteligjenca amerikane besonte se Khamenei kishte qenë në një marrëdhënie afatgjatë me një mësues mashkull të fëmijërisë. Trump gjithashtu e përdori intervistën për të kritikuar mbështetësit perëndimorë të Palestinës, duke vënë në shënjestër aktivistët feministë dhe LGBTQ+.

“Më duhet të buzëqeshja me vete kur shoh njerëz që përpiqen të mbrojnë regjimin palestinez për gratë. Kur shikoj “Gays for Palestine”, ata vrasin homoseksualët. Dhe unë po them, kush janë Homoseksualët për Palestinën?” tha Trump.


Shtuar 27.03.2026 18:27

Tags: ,
