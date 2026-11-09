Gjykatësi nuk pranon pushimin e çështjes ndaj Lindsay Clancy-t, e akuzuar për vrasjen e tre fëmijëve të saj

Gjykatësi nuk pranon pushimin e çështjes ndaj Lindsay Clancy-t, e akuzuar për vrasjen e tre fëmijëve të saj

Çështja penale ndaj Lindsay Clancy-t, e akuzuar për vrasjen e tre fëmijëve të saj në vitin 2023, nuk do të pushohet. Një gjykatës në Massachusetts të SHBA-së ka refuzuar kërkesën e paraqitur nga mbrojtja e saj.

Vendimi lë të hapur mundësinë e një gjyqi të dytë. Procesi i parë përfundoi pa një verdikt për shkak të mosmarrëveshjeve në juri. Mbrojtësit e Clancy-t kërkuan rrëzimin e akuzave me argumentin se rigjykimi do të shkelte ndalimin ligjor të gjykimit dy herë për të njëjtën vepër penale.

Të lidhura

None found

Gjykatësi William Sullivan nuk e pranoi këtë argument. Ai vlerësoi se gjyqi i parë ishte shpallur i pavlefshëm pasi juria nuk kishte arritur një vendim unanim. Sipas BBC-së, procesi përfundoi më 4 shtator, kur 12 anëtarët e jurisë nuk ranë dakord nëse e pandehura ishte fajtore apo e pafajshme.

Clancy nuk e mohon se ka shkaktuar vdekjen e tre fëmijëve të saj. Megjithatë, mbrojtja thotë se në kohën e ngjarjes ajo vuante nga një formë e rëndë e psikozës pas lindjes, e cila kishte ndikuar rëndë në gjendjen e saj mendore. Prokuroria, nga ana e saj, këmbëngul se vrasjet ishin të qëllimshme dhe kërkon vazhdimin e ndjekjes penale.

Sullivan refuzoi edhe kërkesën e mbrojtjes për të marrë në pyetje nën betim anëtarin e vetëm të jurisë që kishte kundërshtuar arritjen e një vendimi. Gjykatësi e cilësoi një hap të tillë të papërshtatshëm dhe ndërhyrje në pavarësinë e jurisë.

Në arsyetimin e vendimit, ai theksoi se mungesa e marrëveshjes mes anëtarëve të jurisë ishte arsye e mjaftueshme për ta shpallur gjyqin të pavlefshëm. Sipas tij, zhvillimi i një procesi të ri nuk cenon të drejtat kushtetuese të Clancy-t.

Një seancë dëgjimore është caktuar për 16 nëntor, kur pritet të diskutohet kalendari i rigjykimit. Gjykatësi kishte përmendur më parë marsin si muajin e mundshëm për nisjen e procesit të dytë.


Shtuar 9.11.2026 23:01

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet