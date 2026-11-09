Franca çon pagën minimale mbi 1,500 euro më 1 dhjetor, ndërsa vijojnë protestat për koston e jetesës

Pas disa javësh protestash për fuqinë blerëse dhe kushtet ekonomike të të rinjve, qeveria franceze njoftoi se paga minimale do të rritet me 1.6% nga 1 dhjetori.
Sipas njoftimit, paga minimale neto do të arrijë në rreth 1,502 euro, duke kapërcyer pragun e 1,500 eurove. Shtesa mujore është 23.65 euro.
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Ministri i Punës, Jean-Pierre Farandou, shpjegoi në një konferencë për shtyp se qeveria kishte vendosur ta zbatonte më 1 dhjetor rritjen automatike prej 1.6%, e cila fillimisht ishte parashikuar për 1 janar.
Paga minimale aktuale në Francë është 1,477.93 euro. Kryeministri Sébastien Lecornu tha se bëhet fjalë për rritjen e dytë më të madhe të 20 viteve të fundit dhe se rëndësia e saj nuk duhet nënvlerësuar.
Pas takimit me përfaqësues të sindikatave dhe federatave të punëdhënësve, Lecornu theksoi se masa është projektuar për të shmangur humbjen e vendeve të punës.
Farandou e paraqiti vendimin si mbështetje për punonjësit dhe si shtysë që sektorët të negociojnë paga më të mira. Ai u kërkoi përfaqësuesve të sektorëve profesionalë t’i nisin bisedimet që javën e ardhshme, në mënyrë që pagat minimale në marrëveshjet kolektive të rriten dhe të përshtaten me nivelin e ri të SMIC.
Sindikatat, megjithatë, nuk u bindën nga vendimi. Kryetarja e CFDT-së, Marilise Léon, tha se rritja nuk mjafton, ndërsa drejtuesja e CGT-së, Sophie Binet, e përshkroi atë si “thërrime”. Binet deklaroi se nuk kishin shkuar aty për të kërkuar lëmoshë dhe bëri thirrje për protesta të tjera më 17 nëntor.
Franca është ndër vendet evropiane me pagën minimale më të lartë. Të dhënat e Eurostat tregojnë se, në vitin 2024, ajo përbënte 67% të të ardhurave mesatare në vend. Rreth 12.7% e punonjësve francezë marrin pagën minimale ose një shumë afër saj, kundrejt 8% në Gjermani dhe 3.5% në Holandë.
Zakonisht, paga minimale franceze përshtatet automatikisht me inflacionin në janar, megjithëse në rrethana të caktuara mund të rritet edhe gjatë vitit. Ndryshime të tilla ndikojnë drejtpërdrejt te kostot e punës, ndaj mbeten temë e ndjeshme e debatit politik.
Qeveria po kërkon të ulë pakënaqësinë qytetare, ndërkohë që borxhi publik në rritje ia kufizon mundësitë për ndërhyrje ekonomike. Protestat filluan në shkollat e mesme në shtator dhe më pas u përhapën, mes shqetësimeve për shtrenjtimin e jetesës, cilësinë e shërbimeve publike dhe ngërçin politik.
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