“E dëgjoj djalin tim duke qarë nën rrënoja”, rrëfimi i dhimbshëm i një nëne pas tërmeteve në Venezuelë

Teksa ekipet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë punën pas tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën, dhjetëra familje po qëndrojnë ende pranë rrënojave me shpresën se të afërmit e tyre mund të jenë gjallë.
Një prej tyre është Andreina Valerio, e cila thotë se vazhdon të dëgjojë të birin e saj, pothuajse dyvjeçar, duke qarë nën mbeturinat e një ndërtese të rrëzuar në La Guaira.
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Andreina la punën me ngut ditën kur dy tërmetet tronditën vendin, për të gjetur djalin e saj Santiago. Ai ndodhej në banesën e gjyshit, bashkë me partnerin e saj, Ramsés Mendoza. Kur ajo arriti atje, ndërtesa ishte shembur krejtësisht.
Sipas saj, nën rrënoja kanë mbetur ende partneri, djali i saj, si edhe prindërit, gjyshërit dhe motra e partnerit. Edhe pse kanë kaluar ditë, ajo thotë se nuk e ka humbur besimin.
“Unë ende kam besim se djali im është gjallë. Kam besim se është ai që dëgjoj duke qarë. E di që djali im do ta kalojë këtë, ashtu si edhe familja e tij”, tha Andreina.
Kunati i saj, Samuel Mendoza, rrëfeu se mëngjesin pas tërmetit dëgjoi zërin e një gruaje që kërkonte ndihmë, ndërsa të nesërmen Andreina tha se dëgjoi të qarat e një foshnjeje. Familjarët besojnë se këto zëra vijnë nga të afërmit e tyre të bllokuar.
Sipas tyre, në të njëjtën ndërtesë ndodhen edhe fëmijë të tjerë të bllokuar, mes tyre një djalë nëntëvjeçar, Lucas, dhe një vajzë trevjeçare, Aranza.
Ekipet e shpëtimit nga El Salvadori dhe Spanja mbërritën të shtunën në vendngjarje, por deri atëherë nuk kishin arritur ende të hynin në ndërtesë dhe as të nxirrnin të mbijetuar.
La Guaira, një nga zonat më të prekura nga tërmetet, është shndërruar në qendrën kryesore të kërkimeve. Familjarët po gërmojnë me duar mes rrënojave, ndërsa fqinjë dhe vullnetarë nga pjesë të ndryshme të Venezuelës janë bashkuar për të ndihmuar.
Sipas autoriteteve, vetëm në shtetin La Guaira janë shkatërruar më shumë se 1,400 ndërtesa, ndërsa ekipet e emergjencës po përballen me mungesë burimesh dhe pajisjesh për të përballuar përmasat e katastrofës.