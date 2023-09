Dallgët 9.5 metra përfshijnë zonat bregdetare në Afrikën e Jugut, 2 të vdekur dhe 7 të plagosur

Valë të mëdha goditën zonat bregdetare të Afrikës së Jugut gjatë fundjavës.

Si pasojë dy persona vdiqën dhe shtatë të tjerë u plagosën.

Sipas Associated Press, dallgët që arritën një lartësi deri në 9.5 metra u shkaktuan nga fenomeni “batica e pranverës”.

Shocking moment as a massive wave crashed into a South African beach restaurant, leaving several injured. pic.twitter.com/bT9K7vnEDe

Pamjet e momentit kur dallgët godasin zonat bregdetare të Afrikës së Jugut janë befasuese.

Në njërën prej videove dallgët thuajse “zhdukën” një restorant plazhi ndërsa në një video tjetër dallohen duke “pushtuar” me vrull një qytet plazhi.

Siç njoftoi shërbimi meteorologjik i Afrikës së Jugut, 50% e vijës bregdetare u “godit” nga dallgët.

Massive waves wrecked havoc across the southern coast of South Africa (video from Harold’s bay) yesterday as a result of spring high tide combining with storm surge – damage in many local coastline towns!

LSC/The weather Hooligan pic.twitter.com/zF7HVYj5tS

— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) September 17, 2023