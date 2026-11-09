Godzilla Minus Zero” vendos rekord në SHBA me 31.6 milionë dollarë në fundjavën debutuese

“Godzilla Minus Zero” u rendit në krye të arkëtimeve në kinematë amerikane gjatë fundjavës së parë, duke fituar 31.6 milionë dollarë. Debutimi shënoi rezultatin më të lartë në Amerikën e Veriut për një film në gjuhë të huaj.
Vepra e re e regjisorit Takashi Yamazaki është vazhdim i filmit “Godzilla Minus One” të vitit 2023, fitues i çmimit Oscar. Në garën amerikane, ajo la pas edhe filmin e animuar të Warner Bros. “The Cat in the Hat”, ku luan Bill Hader. Ky film grumbulloi 20.5 milionë dollarë në SHBA dhe 10 milionë dollarë nga shitjet e biletave në tregjet ndërkombëtare.
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Historia zhvillohet në Japoni, në vitin 1949, dy vjet pasi mendohej se Godzilla kishte ngordhur në fund të oqeanit. Teksa vendi përpiqet të marrë veten nga Lufta e Dytë Botërore, përbindëshi kthehet dhe përballet me një rrezik të ri: Ghidorah, krijesën me tri koka.
I ringjallur nga rrezatimi, Godzilla ndeshet me kundërshtarin e fuqishëm, i cili shkatërron ndërtesa dhe nxjerr rrufe nga goja. Njerëzit bëhen pjesë e betejës, ndërsa Japonia përballet sërish me një kërcënim shkatërrues.
Koji Ueda, president i Toho Global, kompanisë që qëndron pas filmit, përshëndeti suksesin e tij. Ai tha se rezultatet dëshmojnë lidhjen e fortë të publikut në mbarë botën me personazhin Godzilla dhe me vizionin e Takashi Yamazakit.
Debutim rekord edhe në Japoni
Filmi pati rezultate të larta edhe në vendin e origjinës. Më 3 nëntor, ditën e parë të shfaqjes në Japoni, ai arkëtoi 5.75 milionë dollarë, duke vendosur rekord për debutimin ditor të një filmi me aktorë të drejtpërdrejtë.
Toho bëri të ditur se të ardhurat e ditës së parë ishin mbi dy herë më të larta se ato të filmit pararendës, “Godzilla Minus One”.
Disa skena u xhiruan në lokacione reale, mes tyre një park sportiv në prefekturën Ibaraki, në verilindje të Tokios, dhe një tempull në Maizuru, në prefekturën e Kiotos.
David A. Gross, analist i industrisë së filmit, vlerësoi se filmi e ka çuar kinemanë japoneze në një nivel të ri. Sipas tij, arkëtimet e debutimit janë gati trefishi i atyre të “Godzilla Minus One” në dhjetor të vitit 2023.
Konkuron ndërkombëtarisht me filmin indian “Ramayana”
Në tregjet ndërkombëtare, filmi japonez po përballet me konkurrencë të fortë nga prodhimi indian “Ramayana: Rise of a Legend”.
Filmi në gjuhën hindi fitoi 55.7 milionë dollarë në fundjavën e parë, duke u renditur mes debutimeve më të suksesshme. Ai konsiderohet prodhimi më i kushtueshëm në historinë e kinemasë indiane dhe arkëtoi 8.7 milionë dollarë në SHBA, si dhe 32 milionë dollarë në Indi.
Të dy filmat janë planifikuar të shfaqen edhe në formatin IMAX. “Godzilla Minus Zero” doli fillimisht vetëm në kinematë IMAX, një javë para se të niste shpërndarja më e gjerë në sallat ndërkombëtare.