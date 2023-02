Bishtaja dimërore që ul presionin e gjakut, kolesterolin dhe ju ndihmon të dobësoheni

Për njerëzit që kanë ndërprerë ose kufizuar konsumimin e mishit, një pjatë me qiqra me oriz mund të sigurojë një sasi të konsiderueshme proteinash në dietë, pasi vetëm një filxhan qiqra siguron gati 1/3 e nevojave ditore të proteinave të një të rrituri.

Lëndët ushqyese në qiqra mund të parandalojnë gjithashtu probleme të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë:

E dobishme për diabetikët



Një filxhan qiqra (164 g.) përmban 12,5 g. e fibrave, nga të cilat përfitojnë ata që vuajnë nga diabeti. Një studim i vitit 2014, në fakt, doli në përfundimin se konsumimi i të paktën 30 g. e fibrave në ditë mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit tek njerëzit me diabet të tipit 1. Prandaj, në vitin 2018, një përmbledhje meta-analize zbuloi se një dietë e lartë në fibra ndihmon në uljen e niveleve të glukozës në gjak dhe zvogëlon rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2.

Përforcuesit e kockave



Hekuri, kalciumi dhe lëndë ushqyese të tjera në qiqrat kontribuojnë në strukturën dhe forcën e kockave. Kështu, kjo bishtajore luan një rol të rëndësishëm në dietën e atyre që duan të shmangin osteoporozën.

Burim i vlefshëm i kaliumit



Për të parandaluar zhvillimin e presionit të lartë të gjakut, ekspertët rekomandojnë kufizimin e marrjes së natriumit ose kripës së shtuar dhe rritjen e marrjes së kaliumit. Udhëzimet aktuale dietike për të rriturit rekomandojnë konsumimin e të paktën 4700 mg kalium në ditë. Për shembull, një filxhan qiqra siguron 474 mg kalium.

Të mira për zemrën



Fibrat, kaliumi, vitaminat B, hekuri, magnezi dhe seleniumi në qiqrat mbështesin shëndetin e zemrës. Fibrat reduktojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke ulur nivelin e kolesterolit në gjak. Është e rëndësishme të mbani mend se qiqrat nuk janë burim i kolesterolit.

Burimi i antioksidantëve

Antioksidantët ndihmojnë trupin të eliminojë radikalet e lira toksike, me seleniumin dhe beta-karotenin në qiqra që veprojnë si të tillë. Një filxhan qiqra përmban 6.1 mikrogram selen. Përveç kësaj, ka prova që tregojnë se fibra në qiqra mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të kancerit të zorrës së trashë.

Ata ulin kolesterolin



Një studim i vogël i vitit 2006 zbuloi se pjesëmarrësit kishin më pak kolesterol “të keq” LDL në gjak kur hëngrën një dietë të pasur me qiqra, krahasuar me një dietë me grurë shtesë, për pesë javë. Studiuesit vërejnë se fibrat mund të jenë gjithashtu përgjegjëse për uljen e kolesterolit LDL.

Menaxhimi i peshës dhe ngopja



Fibrat dietike mbështesin shëndetin e tretjes dhe nxit lëvizjen e zorrëve. Ato veprojnë si agjentë përforcues që rrisin ndjenjën e ngopjes pas ngrënies, ndërsa proteinat kanë të njëjtin efekt. Ndjenja e ngopjes për më gjatë pas ngrënies mund të ndihmojë në uljen e oreksit dhe marrjen e kalorive.

Burimi i hekurit



Një filxhan qiqra përmban 4.7 mg hekur, që është pak më shumë se gjysma e nevojave ditore të një personi për hekur. Ai gjithashtu siguron vitaminë C, e cila ndihmon trupin të përthithë hekurin./albeu.com