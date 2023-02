Berisha mesazh nga selia e PS: Rama, Taulant trafikanti dhe Damian guruja që i vodhën 6 milionë euro, po mbajnë peng godinën e socialistëve

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha pas mesazhit që dha tek kryeministria, vijoi marshimin e tij drejt parlamentit, Ministrisë së brendshme, Bashkisë së Tiranës, dhe në fund u ndal tek selia e PS, për të dhënë një mesazh për socialistët e ndershëm.

Berisha tha se godina e PS mbahet peng nga trafikantë droge si Edi Rama, trafikantë prostitucioni si taulant balla, dhe nga Damian Gjiknuri të cilit i vodhën 6 milionë euro.

“Kam ardhur këtu për një mesazh miqësor për gjithë socialistët e ndershëm shqiptarë. I siguroj se aaq sa kanë ata respekt për lirinë dhe votën e tjetrit, aq ka Sali berisha respekt për ta. Kam ardhur për tu thënë se kjo ndërtesë ëhstë khyer në simbolin e së keqes nga një gup kriminel i kryesuar nga Edi Rama. Ky hrup kriminal ka larguar nga vendi mbi 980 mijë shqiptarë. erdha tu them gjithashtu se rama në piramidën e krimit dhe drogës nuk ëhstë i vetëm. Ai që kryeson grupin e tyre parlamentar, rilindjes, është një njeri i cili merrej në rumani duke nxjerrë viza prostitutave rumune që merrej me trafiqe, më vonë u mor me trafiqe droge. Një njeri që i del emri në të gjitha regjistrimet kriminale. Ata nuk mbrojnë interesat e socialistëve, mbrojnë vetëm interesat kriminale. Por edhe Gjiknuri, Gjiknur-guru. Socialistë të ndershëm në qoftë se Alda Klosi ju gjetën 700 mijë euro në dyshek, Damianit tuaj i kanë humbur 6 milionë euro bashkë me nënë e tij. po ky i mori ai ato”, tha Berisha.

/AlbEu.com/