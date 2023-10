Berisha mbledh strukturat në Tiranë, jep direktivat e para: Po shpërfillen deputetët, tani nis beteja e re

Sali Berisha, në një takim me strukturat e tij në qarkun e Tiranës ka deklaruar se sot pozita është de facto jashtë Parlamentit, duke bërë përgjegjës për këtë kreun e qeverisë, Edi Rama.

“Thirra këtë takim pasi PD dhe opozita hynë në një fazë të re, në një betejë të re e cila imponohet nga kushtet dhe rrethanat që nuk kanë ekzistuar ndonjëherë për opozitën në 30 vite.

Opozita, PD, kaloi në këto dy vitet e fundit një nga periudhat më të vështira të ekzistencës së saj dhe të një force politike, ndonëse ajo mbart në vete sot të gjitha transformimet e mëdha të Shqipërisë, në dekada.

Ajo dhe mbështetësit e saj përballen me një represion të gjithanshëm të të drejtave të tyre ligjore, me një agresion të vërtetë nga qeveria, që synon dhe ka synuar mosasgjesimin e saj tërësisht, shndërrimin e saj në një forcë politike pa vlerë apo një fasadë të saj.

Por ka një moment e cila në gjuhën e thjeshtë të popullit thuhet ‘kupa po derdhet’. Pas mbijetesës sonë në këto dy vite, pas dhunimit masiv të zgjedhjeve, Rama me një seri vendimesh de facto politikisht bën të paqenë opozitën në parlament. Pra ne si përfaqësues të atyre 600 mijë qytetarëve që më 14 maj votuan kundër qeverisë, ne de facto në Parlament shkojmë sot si kurrë në historinë e Parlamentit, në rrafshin politik të paqenë. Hynë në parlament pasi nuk i lejohet më asnjë komision Parlamentar, e drejtë kushtetuese e opozitës.

Pas komisionit parlamentar të djegësave, kemi dërguar 4 kërkesa për komisione të tjera, që të gjitha në mënyrë antikushtetuese janë bllokuar.

Qëndrimet ndaj opozitës në Parlament kanë arritur në atë shkallë që çdo kërkesë për transparencë ndaj ministrave për t’u paraqitur në komisione dhe dhënë llogari për çka ndodh që të gjitha marrin një refuzim banditësh dhe dërgohen përfaqësuese që s’kanë asnjë tagër. Deputetët tanë nuk përfillen por shpërfillen ndaj çdo gjëje. Procesi i bashkimit të deputetëve u përball me një ndërhyrje brutale nga na e qeverisë.

Këto qëndrime janë shoqëruar nga përjashtimi i opozitës në përgjithësi nga çdo lloj përfaqësimi dhe përfaqësimi i qeverisë nga pseudo pozitë dhe përfaqësues të vetë.

Në këtë proces qëndrimet armiqësore ndaj opozitës kulmuan me vendimin e Ramës për t’i caktuar opozitës bashkëkryetarin e saj në Komisionin Zgjedhor të vendit, Parlamentarit. Gjë që nuk ka ndodhur kurrë në 30 vite demokraci. Vendosën që bashkëkryetari ynë në komision të jetë Oerd Bylykbashi. Me një eksperiencë të gjatë në këtë komision dhe OSBE, kurrë ndonjëherë nuk ka ndodhur që bashkëkryetarin as pozita e as opozita t’i caktojë. Pas kësaj Parlamenti me urdhër të Ramës voto në vend të Bylykbashit, Alibeajn”, tha Berisha.