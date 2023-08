Bëni një hap pas! Shmangni sherrin me këto shenja të Horoskopit

Kur ziheni me dikë, disa shenja mund të jenë më telashe, si të thuash, se të tjerat. Ose sepse nuk e mbajnë dot durimin ose sepse thonë sharjet më helmuese ose sepse mund të mbajnë mëri kundër jush për një kohë të gjatë më pas, edhe nëse tensioni mes jush filloi për një arsye të parëndësishme.

Pra, me cilat shenja të zodiakut nuk dëshironi të grindeni? Këto janë tre më të këqijat.

Akrepi: Sigurisht që nuk dëshiron të ngatërrohesh me të. Nuk është shenja më agresive, por nuk e lë një luftë të kalojë ashtu. Ai mund të mos e harrojë kurrë, duke ju bërë të ndiheni sikur marrëdhënia juaj nuk do të jetë më e njëjta – dhe në fakt mund të mos jetë. Akrepi është veçanërisht i ndjeshëm ndaj asaj që ai interpreton si padrejtësi ose fyerje, dhe nuk është intensiteti i zemërimit të tij, por kohëzgjatja e tij që duhet të keni frikë.

Luani: Është shenja e zjarrit që nëse e gjeni veten në konflikt me të, ai do t’ju hakmerret me furi. Ai nuk e duron dot ndjenjën e kërcënimit nga asgjë, duke tronditur të tjerët me dhunën e reagimit të tij. Ai mund të mos ju ndjekë për shekuj si Akrepi, por do të sigurohet që t’ju lëndojë në mënyrën më të keqe.

Demi: Kur ndizet tensioni mes jush dhe një Demi, ju keni të bëni me të gjithë ata që ai njeh dhe dashuron – ja sa e fortë është ndjenja e tij e komunitetit. Është gjithashtu një shenjë jashtëzakonisht kokëfortë dhe nëse është e gabuar, do të jetë personi i fundit në planet që do ta pranojë. Në çdo rast, pasi ai është i famshëm për temperamentin e tij të shpejtë, në një sherr do të sigurohet që t’ju lëndojë thellë.