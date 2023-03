Bëni kujdes! Këto 3 shenja horoskopi do të pendohen për një veprim sot

Le ta themi kështu: Nuk është një ditë “e keqe”, por një ditë që, përmes sfidave dhe emocioneve të vështira, mund të çojë në mësime të vlefshme. Dhe kjo është edhe më e vërtetë për tre shenjat e mëposhtme të zodiakut, të cilët mund të pushtohen nga keqardhje për disa nga veprimet e tyre, nga një tundim ushqimor të cilit iu dorëzuan, ndonëse menduan se nuk duhej, deri në një gabim në marrëdhënien e tyre të dashurisë. Cilat janë ato dhe çfarë duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë?

Luani: Jepini të gjitha ose merrni rrugën. Kjo është motoja juaj sot. Ndërsa e dini se kjo këshillë nuk është ideale për çdo situatë, e vërteta është se i përshtatet një shenje më të madhe se jeta si ju. Ju pëlqen të bëni “pauza”, siç i quani ju, por ajo që jeni duke bërë në të vërtetë është t’i jepni vetes një justifikim për t’i pasur të gjitha për veten tuaj, qoftë kjo një dietë e prishur apo një pushim nga puna. Por mos i prishni të gjitha sot, kur Jupiteri ju shtyn në drejtim të kënaqësive mëkatare. Mblidhni veten dhe qëndroni të përqendruar në qëllimin tuaj.

Peshorja: Nuk ka asgjë që të pëlqen më shumë sesa t’i lejosh vetes të jesh i pasionuar pas diçkaje që e do, por të jesh në gjendje të thuash jo është një bast personal. Megjithatë, sot, nën ndikimin e Hënës dhe Jupiterit, ju mund të ndaloni zërat e arsyes dhe të mos arrini t’i rezistoni impulseve tuaja. Madje do të gjeni një mënyrë për të justifikuar sjelljen tuaj, për shembull do t’ia atribuoni stresit tuaj. Por përpiquni t’i mbyllni veshët para Sirenave të ditës që të kalojë sa më pa dhimbje, me sa më pak faj.

Akrepi: Ju pëlqen ideja e disiplinës, të cilën në përgjithësi e aplikoni në jetën tuaj. Ju pëlqen gjithashtu rutina. Si rregull, ju e dini se si të jeni maksimalisht efikas. Por sot është një ditë e mirë për t’i lënë pas këto. Megjithatë, kjo nuk është e vetmja: Ka ditë të tjera që i lë mënjanë rregullat dhe shkon atje ku fryn era. Mundohuni të qëndroni në tokë ose puna e vështirë që keni bërë deri tani në një fushë mund të shkojë dëm. Varet nga ju që të vendosni. /albeu.com