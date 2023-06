Horoskopi 9 qershor 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

BINJAKËT

Hëna ndihmon për të menaxhuar më mirë ndjenjat dhe për të kuptuar se cilin hap dëshironi të hidhni me partnerin tuaj. Në punë është një periudhë e korrjes së gjithçkaje që është mbjellë më parë. Keni bërë kaq shumë përpjekje dhe tani është koha për të marrë shpërblimet. Jepni më të mirën tuaj.

GAFORRJA

Një lajm i mirë do të vijë për ata që e duan njëri-tjetrin me hënën dhe Venusin të favorshëm. Është kohë e mirë në punë dhe mund të vijnë edhe ndryshime të papritura. Bëhuni gati dhe nuk do të zhgënjeheni, ndryshimi nuk duhet t’ju trembë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 9 qershor 2023), dita është ideale për të përjetuar emocionet në maksimum, ndaj përpiquni t’i kushtoni pak kohë partnerit. Në punë duhet të përpiqeni të ruani nervozizmin.

VIRGJËRESHA

Bëni kujdes në marrëdhëniet me të tjerët sepse hëna nuk është e favorshme. Rrezikoni të debatoni me ata që ju rrethojnë, duke filluar nga familjarët apo kolegët. Mund të ketë edhe tension me partnerin, prandaj më mirë të sqaroheni përpara se të bëni gabime. Në punë jeni viktimë e fjalëve të të tjerëve.

PESHORJA

Po kaloni kohë të mirë në dashuri dhe në punë, prandaj edhe do mund t’iu tregoni të gjithëve se për çfarë jeni i aftë. Keni mundësi të shkëlqyera për sukses në çdo fushë, kështu që demonstroni aftësitë tuaja. Nuk do të zhgënjeheni.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 9 qershor 2023), diskutimet nw dashuri duhet të shtyhen sepse sot nuk është dita e duhur për të ngritur tonin. Gjithçka po shkon mirë në punë, por është më mirë të mos flini në dafina.

SHIGJETARI

Hëna është kundër kështu që mund të ketë disa debate me partnerin tuaj. Në punë jeni në mëshirë të ngjarjeve por shumë shpejt do të vijë pak më shumë stabilitet. Për fat të mirë vera është afër dhe për ju do të jetë periudha e rikuperimit dhe rilindjes.

BRICJAPI

Kjo nuk është një kohë e mirë për dashuri, ndaj duhet të jeni të duruar. Në punë, nëse dikush ju ofron një marrëveshje, mos e pranoni menjëherë, por kontrolloni me kujdes çdo klauzolë, sepse mund të jetë një “mashtrim”.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 9 qershor 2023), qielli flet për emocione të bukura edhe nëse dikush nga shenja mund të ketë disa dyshime dashurie. Në punë, vendosni bast gjithçka për idetë tuaja.

PESHQIT

Nuk është një ditë e lehtë për dashurinë dhe mund të ketë debate. Mundohuni të qartësoheni dhe mos u zemëroni, nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Në punë, ata që janë të përgatitur do të korrin frytet e angazhimit të tyre. Megjithatë, nuk mund të ndiheni keq nëse nuk jeni përkushtuar dhe dikush ju tejkalon.