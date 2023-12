Ditën e sotme, ministri i Brendshëm, Taulant Balla, në aktivitetin për kreditë me zero interes për punonjësit e Policisë së Shtetit, ushtarakët dhe personelin mjekësor, u shpreh se të gjitha pagesat e prapambetura të ushqimeve për Policinë e Shtetit për këtë vit, do të likuidohen këtë muaj.

Balla tha se është marrë vendimi.

Mes të tjerash, Balla theksoi se do të mbyllen 100 kreditë e para me interes zero për policinë, ndërsa shtoi se për këtë kategori do të ketë dhe rritje pagash.