Arsyeja pse duhet të shtoni qumësht në kafen tuaj

Një studim interesant shpjegon pse kafeja ka nevojë për qumësh.

Proteina e qumështit dhe antioksidantët e kafesë dyfishojnë efektivitetin e qelizave imune në luftimin e inflamacionit, sipas një studimi të ri. Inflamacioni është reagimi normal mbrojtës i trupit ndaj dëmtimit ose infeksionit nga bakteret dhe viruset. Është një mekanizëm reaktiv lokal dhe/ose sistemik i trupit për ta mbrojtur atë nga faktorët e jashtëm të dëmshëm. Mobilizimi i qelizave të bardha të gjakut për të mbrojtur trupin rezulton në inflamacion.

Inflamacioni mund të jetë akut, domethënë me kohëzgjatje të kufizuar nga disa minuta deri në disa ditë, subakut, që zgjat nga disa ditë deri në 2-6 javë dhe kronik, që zgjat nga disa muaj në vite. Vihet re se sëmundjet autoimune si sëmundja e Crohn-it, koliti ulceroz dhe artriti reumatoid karakterizohen nga inflamacioni kronik. Për të përcaktuar efektin anti-inflamator të polifenoleve të kafesë me proteinat e qumështit, studiuesit në Universitetin e Kopenhagës i nënshtruan qelizat artificiale ndaj inflamacionit.

Qelizat më pas iu nënshtruan dy trajtimeve të ndryshme me grupin e kontrollit që nuk mori asnjë trajtim. Një trajtim ishte një kombinim i dozave të ndryshme të polifenoleve me një aminoacid (aminoacidet janë blloqet ndërtuese të proteinave), ndërsa tjetri përbëhej vetëm nga doza të ndryshme të polifenoleve. Studiuesit zbuluan se qelizat imune të trajtuara me kombinimin e polifenoleve dhe aminoacideve rezultuan dy herë më efektive në luftimin e inflamacionit.

Profesorja Marianne Nissen Lund nga Departamenti i Shkencave të Ushqyerjes në Universitetin e Kopenhagës vuri në dukje se ky kombinim i veçantë i polifenoleve dhe aminoacideve krijohet shpejt kur shtoni qumësht në kafe, ndërsa ajo vlerëson se mund të krijohet edhe duke shtuar qumësht ose kos në një gjellë proteinike, p.sh. . në mish.

Duke qenë se trupi ynë nuk absorbon plotësisht polifenolet, studiuesit po studiojnë kombinime të mundshme me proteinat për të optimizuar përthithjen e tyre. /albeu.com