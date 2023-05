Gabimi që bëni kur pini kafen në zyrë

Shumica e njerëzve janë mësuar të pinë kafen e parë të mëngjesit në zyrë ose në përgjithësi në punën e tyre.

Megjithatë, hulumtimi i bërë në Arizona zbulon gabimin që shumë njerëz bëjnë dhe nuk e dinë. Dhe kjo nuk është gjë tjetër veçse të përdorim filxhanet e zyrës për të pirë kafen tonë.

Hulumtimi i udhëhequr nga Charles Gerba, profesor i mikrobiologjisë mjedisore në Universitetin e Arizonës, tregoi se 90% e filxhanëve të zyrës janë plot me mikrobe edhe nëse janë larë. Është më mirë, siç sugjeron ai, të marrim një filxhan ose termos nga shtëpia ose të përdorim vetëm një filxhan që do ta lajmë çdo ditë në shtëpi dhe do ta kthejmë.