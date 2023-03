Arrestohen “skifterët” e Durrësit, akuzohen për grabitje

Dy persona janë vënë në pranga, pasi janë të dyshuarit kryesorë për gjashtë vjedhje, dy prej tyre me dhunë.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës, si rezultat i punës së mirëfilltë hetimore dhe operacionale, të kryer menjëherë pas denoncimeve të marra nga qytetarët, për raste të ndryshme vjedhjesh, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Tendenca”.

Në kuadër të këtij operacioni u zbardhën 6 raste vjedhjesh, 3 prej tyre me dhunë, të kryera në Durrës, gjatë vitit 2023, si dhe u arrestuan 2 autorët e dyshuar të tyre, konkretisht shtetasit:

– N. B., 39 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, pasi nga veprimet procedurale të kryera, rezultoi se:

•më datë 12.03.2023, ka tentuar t’i vjedhë me dhunë, celularin, një shtetasi;

•më datë 09.03.2023, i ka vjedhur me dhunë, varësen e floririt, një shtetasi;

•më datë 08.03.2023, ka tentuar t’i vjedhë me dhunë, celularin, një shtetasi tjetër.

-B. B., 38 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale “Vjedhja”, pasi nga veprimet hetimore rezultoi se është autor i 3 vjedhjeve, konkretisht:

•më datë 05.02.2023, ka vjedhur kasetofonin e një automjeti;

•më datë 20.01.2023, ka vjedhur në një market, artikuj të ndryshëm ushqimorë;

•më datë 12.01.2023, ka vjedhur 2 pajisje (bateri) në një biznes.

Vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga këta 2 shtetas.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme./albeu.com/