Arrestimi i Robert Dukës, 50-vjeçari i akuzuar në Greqi për grabitjen e 28 bankave, dyshohet se do të largohej sërish drejt vendit fqinj

Arrestimi i Robert Dukës, 50-vjeçari i akuzuar në Greqi për grabitjen e 28 bankave, dyshohet se do të largohej sërish drejt vendit fqinj

Robert Duka, 50-vjeçari nga Vlora i arrestuar në Tiranë për dy grabitje bankash në Tiranë, rezulton të ketë qenë më herët nën akuzë në Greqi, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që dyshohet për grabitjen e 28 bankave në vendin fqinj.

Raportohet se Duka ishte mbajtur prej disa ditësh nën vëzhgimin e agjentëve të policisë, të cilët dyshonin se ai po përgatitej të largohej sërish drejt Greqisë.

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Hetuesit kanë ndjekur lëvizjet e tij deri në momentin e arrestimit në Tiranë, në kuadër të operacionit të koduar “Gjuetari i Bankave”.

Një tjetër detaj që ka dalë në dritë është se bashkëshortja e tij punon në një tjetër bankë të nivelit të dytë.

Robert Duka u arrestua si i dyshuar për dy grabitje bankash, të ndodhura më 2 qershor dhe 2 nëntor 2026, në zonën e Komunës së Parisit.

Në grabitjen e fundit dyshohet se janë marrë rreth 60 mijë euro, ndërsa autori i dyshuar është larguar me monopatinë elektrike.

Gjatë arrestimit dhe kontrolleve, policia sekuestroi 8 200 euro, veshje që dyshohet se janë përdorur gjatë grabitjeve dhe dy telefona celularë.


Shtuar 9.11.2026 14:22

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