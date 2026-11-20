Në një akt solidariteti dhe mbështetjeje për fëmijët me sindromën Down, ABI Bank, përmes platformës Smile, së bashku me Credins Bank kanë dhuruar 8 karroca të personalizuara për fëmijët e Qendrës Jonathan, duke sjellë një ndihmë konkrete që synon përmirësimin e lëvizshmërisë, autonomisë dhe cilësisë së jetës së tyre të përditshme.
Ceremonia e dorëzimit të karrocave u zhvillua në ambientet e Qendrës Jonathan, në prani të përfaqësuesve të institucioneve partnere, stafit të qendrës, prindërve dhe fëmijëve përfitues.
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Karrocat janë përshtatur sipas nevojave specifike të secilit fëmijë, duke ofruar komoditet dhe mbështetje të personalizuar që do t’i ndihmojë ata në aktivitetet e përditshme dhe në procesin e zhvillimit të tyre.
Përmes kësaj nisme, ABI Bank, konfirmon angazhimin e vazhdueshëm në mbështetje të komuniteteve në nevojë dhe në promovimin e një shoqërie më gjithëpërfshirëse, ku secili individ ka mundësi të barabarta për të jetuar dhe zhvilluar potencialin e tij.
Në emër të ABI Bank dhe të Drejtorit të Përgjithshëm dhe aksionerit, z. Andi Ballta, Drejtorja e Rrjetit të Degëve, Marinda Kalemi, shprehu kënaqësinë dhe krenarinë që banka ka për mbështetjen e kësaj nisme me ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e fëmijëve dhe familjeve të tyre.
“Dhurimi i karrocave të personalizuara për fëmijët në Qendrën Jonathan është një nismë që shkon përtej mbështetjes materiale. Ajo kontribuon në përmirësimin e cilësisë së jetës së përditshme të këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre. Për këtë arsye, mbështetja e grupeve në nevojë, promovimi i barazisë së mundësive dhe qëndrimi pranë komuniteteve ku operojmë janë pjesë e pandashme e angazhimit tonë social.
Nisma të tilla kanë një rëndësi të veçantë sepse ndihmojnë në ndërtimin e një shoqërie më gjithëpërfshirëse, ku çdo fëmijë ka mundësinë të zhvillohet dhe të ndihet i mbështetur. ABI Bank do të vazhdojë të jetë pranë komunitetit përmes projekteve dhe partneriteteve që sjellin vlerë”, u shpreh Kalemi.
Përfaqësuesit e Qendrës Jonathan, falenderuan Abi Bank dhe partnerët e tjere për kontributin e dhënë, duke theksuar se pajisje të tilla luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e përditshmërisë së fëmijëve dhe në lehtësimin e sfidave me të cilat përballen familjet e tyre.
Kjo nismë është një shembull i bashkëpunimit mes institucioneve financiare dhe organizatave komunitare, për të krijuar ndikim pozitiv dhe të qëndrueshëm në shoqëri.