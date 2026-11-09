“Albanian Files”, Berisha akuzon Ramën për korrupsion dhe dyshon se SPAK do ta ndëshkojë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, reagoi ndaj nisjes së hetimeve nga SPAK për dosjen “Albanian File”, që ka të bëjë me ndërtimin e hotelit të quajtur “Edi Rama” në zonën e Kanionit të Gjipesë.
Berisha tha se nuk pret që hetimi të sjellë përgjegjësi penale për kryeministrin Edi Rama. Me ironi, ai e krahasoi besimin se SPAK do ta penalizojë Ramën me përpjekjen për të parë veshin tënd pa pasqyrë.
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Ai akuzoi Edi Ramën dhe vëllain e tij, Olsi Rama, se kanë përfituar 221 mijë metra katrorë tokë pranë Kanionit të Gjipesë.
Sipas Berishës, bëhet fjalë për pronë publike, për të cilën historikisht nuk kanë figuruar pronarë të regjistruar.
Berisha pretendoi se pretendimet e pronësisë mbi tokën nuk mbështeteshin në dokumente kadastrale, qoftë nga periudha e Perandorisë, ajo e Mbretërisë apo koha e diktaturës.
Ai tha se procesi i përfitimit të saj nisi pasi Edi Rama u bë kryeministër dhe akuzoi edhe familjarë të Spiro Kolekës për përfshirje në këtë çështje.
Duke folur për njoftimin e SPAK-ut më 8 nëntor për hapjen e hetimeve mbi “Albanian File”, Berisha vuri në dukje se disa e kanë mirëpritur këtë hap, ndërsa të tjerë dyshojnë te rezultatet. Ai përsëriti se, sipas tij, hetimi nuk do të përfundojë me ndëshkimin e Edi Ramës.