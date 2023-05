Alarm në ujërat malteze, anija me 500 emigrantë po merr ujë, në bord gra dhe foshnja

Anija Emergjente e Ndihmës së Jetës po shkon drejt anijes me 500 që tashmë po merr ujë. Në bord ka 45 gra, duke përfshirë disa shtatzëna dhe 56 fëmijë, një i lindur mbrëmë.

“Përkundër seriozitetit të situates, thekson OJQ-ja, asnjë autoritet deri më tani nuk i është përgjigjur kërkesës për koordinim të përpjekjeve për ndihmë”.

Asnjë përgjigje nga Malta

“Anija, e cila u nis nga Cyrenaica disa ditë më parë, ndodhet në zonën Malteze.

“Që nga dje Malta nuk i është përgjigjur komunikimeve tona me shkrim dhe numrat e autoriteteve kompetente malteze nuk janë funksionale. Urgjenca ia ka përcjellë kërkesën autoriteteve italiane gjithashtu. Qendra Kombëtare e Koordinimit të Shpëtimit Detar u përgjigj se rasti është nën Juridiksionin maltez”, tha Albert Mayordomo, kreu i misionit të Life Support.

Situata komplekse

Mayordomo më pas ankohet për mungesën e koordinimit nga autoritetet, e cila, thotë ai, “është një shkelje shumë e rëndë e ligjit të detit, si dhe e të drejtave të njeriut: ka 500 njerëz, me siguri që ikin nga abuzimet në Libi dhe vendet në luftë, të cilët rrezikojnë jetën në det. Çdokush ka të drejtë të shpëtohet, pavarësisht nga dokumentet dhe kombësia që zotëron”.

“Në bord, informon Paolo Fusarini, komandanti i anijes, shpëtimtarët, mjekët, ndërmjetësit dhe logjistikët po përgatiten të menaxhojnë një situatë komplekse: nga ajo që dimë mund të gjejmë raste të njerëzve të pavetëdijshëm, njerëz në ujë dhe njerëz që nuk ia dolën. Kushtet e motit detar me të cilin po përballemi janë jo shumë të favorshme, me dallgë prej një metër e gjysmë, të cilat do të bëjnë që shpëtimi të jetë i vështirë.”/Albeu.com.