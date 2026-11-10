Aksident në Gramsh/ Përplasen dy makina, raportohet për të plagosur

Paraditen e sotme, jë aksident rrugor është regjistruar në Gramsh, ku janë përfshirë dy automjete. Si pasojë e përplasjes, dy persona kanë mbetur të dëmtuar.
Sipas informacioneve paraprake nga vendngjarja, të dëmtuarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe aktualisht po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore në Spitalin Bashkiak të Gramshit.
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Nga përplasja, të dyja automjetet kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme materiale, kryesisht në pjesën e përparme të tyre, çka dëshmon për forcën e përplasjes.
Ndërkohë, shërbimet e Policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po kryejnë veprimet hetimore për të dokumentuar rrethanat e aksidentit, si dhe për të përcaktuar shkakun dhe përgjegjësinë e drejtuesve të mjeteve.
Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes.