Pogradeci mbetet pa trajner pas fitores në kampionat, ndërsa synon Superioren

Pogradeci mbetet pa trajner pas fitores në kampionat, ndërsa synon Superioren

Pas fitores në kampionat, Emiljano Çela ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i ekipit të parë të Pogradecit. Klubi e ka pranuar vendimin dhe ka njoftuar zyrtarisht largimin e tij.

ZYRTARE/ Synojnë Superioren, klubi shqiptar mbetet pa trajner! Largohet pas

Drejtuesit e skuadrës liqenore e kanë falënderuar Çelën për punën dhe përkushtimin gjatë periudhës në krye të ekipit, duke i uruar suksese në vazhdim të karrierës.

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Pogradeci, që synon ngjitjen në Superiore, po kërkon të gjejë sa më shpejt trajnerin e ri. Sipas njoftimit të klubit, emri i pasuesit do të publikohet zyrtarisht pasi të përfundojë procesi. Ndërkohë, stërvitjet dhe përgatitjet e ekipit vazhdojnë normalisht.


Shtuar 10.11.2026 11:12

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