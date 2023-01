Një 22-vjeçar ka mbetur i lënduar në Berat, si paosjë e një aksidenti rrugor.

Uniformat blu bëjnë me dije se 22-vjeçari ishte duke udhëtuar me motor, në momentin kur ai u përplas me një makinë tip “Audi”.

Ngjarja ndodhi në rrugën urbane “Antipatrea”, rreth orës 12:00, pranë vendit të quajtur “Dogana”.

Nuk dihen ende shkaqet e këtij aksidenti ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave.