Aksident në aksin Dimal-Kuçovë, plagosen dy shoferët

Ditën e sotme, ka ndodhur një aksident në aksin nacional Dimal-Kuçovë, ku dy mjete, njëri Mercedes Benz me targa AB 764 HL dhe një ‘Nissan’ me targa AB 662 LM, janë përplasur ballazi me njëri-tjetrin.

Si pasojë e përplasjes së fortë, të dyja mjetet janë shkatërruar në pjesën e përparme, ndërkohë që për shkak të mirëfunksionim të airbag të dy mjeteve, janë plagosur lehtë dy drejtuesit e mjeteve dhe një pasagjer.

Të plagosurit kanë marrë ndihmën e parë mjekësore në spitalin e qytetit të Kuçovës, ndërkohë që në vendngjarje kanë shkuar efektivë të policisë së qarkullimit rrugor.

Ata janë duke këqyrur vendin e ngjarjes, për të zbuluar edhe shkaqet dhe dinamikën e aksidentit të rëndë, që paraprakisht mendohet se është shkaktuar nga një parakalim i gabuar.