A duhet të agjërosh gjatë shtatzënisë?

Shtatzënia, si një periudhë e veçantë dhe kritike në jetën e një gruaje, karakterizohet nga nevoja për një dietë të ekuilibruar dhe të pasur me lëndë ushqyese. Është e rëndësishme që gjatë kësaj periudhe të jetës tuaj të ushqeheni siç duhet dhe të mos keni mungesë të vitaminave. Pra nuk ka mangësi që mund të ndikojnë në zhvillimin e fetusit, por edhe juve. Po agjërimi?

Agjërimi gjatë shtatzënisë?

Duke qenë se jemi në sezonin e Agjerimit, shumë gra shtatzëna pyesin veten nëse mund të agjërojnë. Është e nevojshme të theksohet se nëse vendosni të agjëroni gjatë shtatzënisë duhet të keni pëlqimin e gjinekologut pasi ka raste kur agjërimi nuk këshillohet. Në të njëjtën kohë, do të ishte mirë të konsultoheni me një nutricionist, në mënyrë që nëna dhe fetusi të marrin të gjithë elementët e nevojshëm, pasi agjërimi karakterizohet nga marrja e reduktuar e hekurit dhe kalciumit.

Çfarë mund të hani nëse agjëroni gjatë shtatzënisë dhe çfarë duhet të keni kujdes

Edhe pse ka disa burime bimore të hekurit, hekuri bimor absorbohet në një masë më të vogël se hekuri i kafshëve që gjendet në mish. Kështu, njerëzit që kanë nevoja më të mëdha për hekur nuk duhet të përjashtojnë për një kohë të gjatë nga dieta e tyre produktet me origjinë shtazore. Ju gjithashtu mund të hani ushqime të pasura me hekur, si brokoli, lulelakra, ushqime deti, bishtajore dhe halva tahini. Për përthithjen më të mirë të hekurit nga ushqimet me bazë bimore, është thelbësore që ato të shoqërohen nga një burim i mirë i vitaminës C (p.sh. limoni, portokalli, specat).

Përveç kësaj, mungesa e produkteve të qumështit dhe mishit gjatë periudhës së agjërimit nënkupton mungesën e kalciumit nga dieta juaj. Nëse zgjidhni të agjëroni gjatë shtatzënisë, është e nevojshme të merrni sasi të mjaftueshme të kalciumit, i cili kontribuon në shëndetin e kockave të nënës dhe zhvillimin e kockave të fetusit. Burime të mira të kalciumit gjatë agjërimit janë arrat, bishtajoret dhe frutat e thata.

Proteina është një tjetër përbërës bazë që duhet të jetë i pranishëm në dietën tonë dhe në të vërtetë në çdo vakt. Ka ushqime alternative bimore të pasura me proteina me shumë përfitime për shëndetin dhe trupin tonë. Duhet të bëhen kombinime të sakta të ushqimeve, në mënyrë që të merrni proteina të plota, të cilat do të ndihmojnë në zhvillimin e fetusit. Burime të tilla alternative janë bishtajoret, drithërat, arrat dhe ushqimet e detit. Si burimi kryesor i yndyrës në dietën tuaj, më në fund, duhet të keni vaj ulliri. Nëse vendosni të bëni edhe një vaj ulliri të shpejtë, atëherë duhet të konsumoni të paktën 3 ullinj të mëdhenj çdo ditë, që korrespondojnë me një lugë çaji vaj.

Ushqimet e agjërimit që duhet të shmangni

Gratë shtatzëna duhet të shmangin peshqit, si salmoni dhe toni, të cilët përmbajnë nivele të larta të merkurit, i cili mund të shkaktojë dëme në zhvillimin e sistemit nervor të fetusit. Gjithashtu shmangni butakët si gocat e detit dhe midhjet apo ushqimet e detit të ngrira në këtë kohë, pasi ato mund të shkaktojnë infeksione.

Në fund të fundit, të agjërosh gjatë shtatzënisë apo jo?

Nëse vendosni ta bëni këtë, ka plot opsione ushqimore që me kombinimet e duhura mund të ofrojnë lëndët ushqyese të nevojshme si për nënën ashtu edhe për fetusin, në mënyrë që të mos shfaqen mangësi dhe komplikime. Megjithatë, është gjithmonë mirë të kesh mendimin e ekspertëve.