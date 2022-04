Po agjëroni? 6 ushqimet që duhet të hani për iftar

Gjatë muajit të Ramazanit, është mirë që të siguroheni ta prishni agjërimin në mënyrë të sigurt. Është e lehtë të dorëzoheni dhe të hani ushqimet që keni dëshiruar gjatë gjithë ditës por kjo mund të shkaktojë inflamacion. Fair Price ka renditur disa rekomandime të shëndetshme.

Frutat

Ushqimet e para që konsumoni pas agjërimit janë kritike për të ushqyer trupin dhe nuk duhet të shpenzojnë shumë energji për t’u tretur. Lëngjet dhe frutat përmbajnë ujë dhe treten lehtësisht. Provoni mollë, por minimizoni agrumet pasi ato mund të ndikojnë në stomak për shkak të aciditetit.

Perime

Perimet, në përgjithësi, janë burime të shkëlqyera të vitaminave, por ato krucifere si brokoli, lakrat e Brukselit dhe lulelakra janë të pasura me fibra. Ata do të parandalojnë kapsllëkun. Fibrat gjithashtu kanë aftësinë t’ju bëjnë të ndiheni më të ngopur, gjë që është e dobishme kur nuk mund të hani përsëri për 12 orë të tjera ose dëshironi të humbni peshë.

Avokado

Filloni përsëri tretjen me ushqime shumë të buta, lehtësisht të tretshme si avokado. Pak vaj kokosi ose vaj ulliri mbi avokado është gjithashtu i shijshëm dhe i shëndetshëm.

Vezë

Proteina është e rëndësishme për t’ju mbajtur të ngopur dhe për të reduktuar humbjen e muskujve gjatë agjërimit. Pra, nëse jeni duke kërkuar për diçka me gjashtë gram proteina që është gjithashtu e shpejtë dhe e lehtë për t’u gatuar, pse të mos provoni vezë të ziera?

Probiotikët

Zorrët tuaja e duan qëndrueshmërinë dhe me siguri do të funksionojnë kur jeni të uritur. Shtimi i ushqimeve të pasura me probiotikë si kosi ndihmon në luftimin e problemeve të herëpashershme të zorrëve si kapsllëku.

Peshku

Peshku jo vetëm që është i pasur me yndyrna dhe proteina të shëndetshme, ai gjithashtu përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës D. Pas një dite të gjatë, keni peshkun si mishin tuaj të tretshëm dhe të mbushur me lëndë ushqyese.