4 mënyra për të rritur energjinë tuaj në mënyrë natyrale me mëngjes

Ndërsa flini, trupi juaj punon shumë për të tretur darkën e djeshme. Në kohën kur zgjoheni, trupi dhe truri juaj kërkojnë karburant të freskët.

Të ushqehesh është një mënyrë kyçe për t’u fuqizuar në mëngjes. Bëjeni siç duhet dhe përfitimet mund të zgjasin gjithë ditën.

Nëse ju mungon vakti i parë i ditës, vëren Dr. David S. Ludwig, një ekspert i ushqyerjes në Spitalin e Fëmijëve në Boston të lidhur me Harvardin, mund të filloni me një deficit energjie dhe t’ju duhet të shfrytëzoni rezervat tuaja të energjisë.

Çfarë është një mëngjes i mirë? Një që jep disa proteina të shëndetshme, disa karbohidrate të tretura ngadalë dhe disa fruta ose perime. Një omëletë perimesh me një fetë bukë të thekur me drithëra të plota, ashtu si edhe një tas me drithëra me fibra të lartë të mbushur me fruta të freskëta dhe qumësht me yndyrë të reduktuar ose soje, së bashku me një grusht bajame ose arra.

Zgjidhni drithërat. Drithërat dhe buka me përmbajtje të lartë fibrash me drithëra të plota mund t’ju ndihmojnë të mbani sheqerin në gjak në një nivel të barabartë dhe të shmangni një përplasje energjie në mes të mëngjesit. Me qindra lloje të drithërave në treg, drithërat me krunde, thekonet me krunde dhe bollguri i prerë në çelik janë zakonisht më të shëndetshme.

Përfshini proteina. Kosi është një zgjedhje e mirë; Kosi grek ka më shumë proteina se kosi i zakonshëm. Vezët (deri në një në ditë) janë në rregull për njerëzit e shëndetshëm. Megjithëse të verdhat janë të larta në kolesterol, vezët kanë proteina, vitamina dhe lëndë ushqyese të tjera dhe nuk duket se rrisin rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Ju gjithashtu mund të përfshini ushqime që përmbajnë yndyrna të shëndetshme si ato të arrave ose salmonit. Kufizoni mishin e përpunuar në trajtimet e rastësishme pasi këto ushqime shoqërohen me një rrezik më të lartë të kancerit kolorektal, sëmundjeve të zemrës dhe diabetit të tipit 2.

Hani brenda, jo jashtë. Mund të shijoni një mëngjes të shëndetshëm nëse i përmbaheni tërshërës. Por pjesa më e madhe e ushqimeve tradicionale do ta fillojë ditën tuaj me shumë karbohidrate të rafinuara dhe yndyrna të ngopura. Ashtu si shumica e ushqimeve të përpunuara, ofertat e mëngjesit nga zinxhirët e ushqimit të shpejtë priren të jenë fatkeqësi me natrium të lartë dhe me fibra të ulëta.

Përzieni një smoothie për mëngjes. Kombinoni fruta, lëngje, kos, embrion gruri, tofu dhe përbërës të tjerë. Hidhini ato në blenderin tuaj me pak akull dhe do të keni një mëngjes freskues dhe me energji të lartë. /albeu.com