4 “çelësa” për t’u fokusuar në atë që është e rëndësishme

Jetojmë në kohë humbjeje për shkak të morisë së stimujve të njëkohshëm ndaj të cilëve jemi të ekspozuar çdo ditë. Për të njëjtën arsye, nuk është e lehtë të gjesh mënyrën për t’u fokusuar në atë që është e rëndësishme. Ndonjëherë kalojnë ditë, javë, muaj dhe ne kemi ndjesinë se koha kalon pa u kujdesur për asgjë thelbësore.

Përqendrimi në atë që është relevante do të thotë të lidhemi me atë që dëshirojmë vërtet. Kujdesuni edhe për të, pikërisht sepse ka të bëjë me shtyllat e asaj që jemi apo bëjmë.

Shpërqëndrimi dhe shpërndarja janë forca që na pengojnë të ecim përpara, por, mbi të gjitha, krijojnë një mur mes nesh dhe realitetit tonë.

Natyrisht, nuk bëhet fjalë për adoptimin e një qëndrimi serioz ndaj jetës, duke mos lënë vend për argëtim apo rekreacion. Synimi më tepër është të shmanget ai ushtrim i furishëm dhe sistematik që praktikojnë kaq shumë njerëz sot: atë të humbjes së tyre çdo ditë në një det aktivitetesh dhe mendimesh të parëndësishme.

Si të arrihet ajo? Këtu janë katër çelësat që mund t’ju ndihmojnë.

1.Eliminoni të panevojshmen

E panevojshme është gjithçka që nuk na afron me atë që vërtet duam të jemi ose të bëjmë . Nuk është e lehtë ta identifikosh atë, pasi ndonjëherë ne besojmë se, për shembull, të qenit të vetëdijshëm për atë që po ndodh në celularin tonë gjeneron mirëqenien tonë. Nëse nuk e shikojmë çdo pesë minuta, ne përjetojmë shqetësim.

Ne duhet të zbatojmë kritere të arsyeshme për të përcaktuar atë që duam realisht, veçanërisht në planin afatgjatë. Për të përcaktuar atë që ka mbetur, ne duhet të marrim një perspektivë largpamëse. Ajo thashetheme që më bën të kaloj argëtim, si do të ndikojë në jetën time afatmesme dhe afatgjatë ? A më ndihmon të arrij atë që dua?

Për t’u fokusuar në atë që është e rëndësishme, duhet të pastrojmë pak shtëpinë, mendjen dhe zemrën. Nëse ka shumë objekte, ide ose ndjenja, do të jetë shumë e vështirë të identifikojmë se çfarë duam realisht dhe çfarë jo.

2.Organizoni të menduarit tuaj

Renditja e mendimeve tona është e mundur vetëm nëse kryejmë një ushtrim të vazhdueshëm të vetë-vëzhgimit. Në këtë rast ka të bëjë, para së gjithash, me ndërgjegjësimin e vetes se si e menaxhojmë kohën. Çfarë ia kushtojmë? Sepse? Cilat aktivitete kemi prioritet?

Pas disa ditësh vëzhgimi me kujdes, mund të pyesim veten nëse mënyra jonë e të jetuarit është në përputhje me atë që duam të arrijmë apo përkon me llojin e jetës që duam të ndërtojmë. Nëse është koherent dhe përputhet, do të thotë se jemi të fokusuar në atë që është e rëndësishme për ne. Nëse jo, do të thotë se ne nuk po veprojmë në interesin tonë më të mirë.

3.Rizbuloni motorin, një çelës për t’u fokusuar në atë që është e rëndësishme

Çdo gjë të cilës ne i kushtojmë vlerë të madhe është e rëndësishme. Fëmijët, partneri juaj, projektet e punës, udhëtimet, familja, krijimi apo çfarëdo. Të kuptuarit e atyre realiteteve që, sipas mendimit tonë, mund të na bëjnë të ndihemi të përmbushur. Normalisht, ne i përkushtohemi gjërave të parëndësishme kur, për ndonjë arsye, nuk mund të gjejmë mënyrën për të marrë atë që duam.

Për t’u përqëndruar në atë që është e rëndësishme, duhet ta rizbulojmë atë dëshirë. Ndonjëherë ne e arrijmë këtë vetëm kur ndalojmë së ndjeri frikë . Edhe pse mund të duket çmenduri, qeniet njerëzore mund të kenë frikë nga dëshira, sepse ne gjithashtu kemi frikë të mos e marrim atë. Kjo është arsyeja pse ne e frenojmë atë dëshirë, shumë shpesh, përmes shpërqendrimeve të parëndësishme.

Rizbulimi i dëshirës aktivizon motivimin tonë . Nëse jo, ndoshta jemi të hutuar . Ne mund të besojmë, për shembull, se duam të ndryshojmë punë, por në realitet ajo që duam është të ndihemi më kompetentë dhe më të vlerësuar. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk gjejmë një punë të re: kjo nuk është dëshira e vërtetë që na lëviz.

4.Përafroni përpjekjet

Nëse identifikojmë se çfarë është më e rëndësishme për secilin prej nesh, nuk ka asnjë arsye që të mos i bashkojmë përpjekjet tona rreth kësaj. Kur flasim për përafrimin e përpjekjeve nënkuptojmë investimin e kohës, energjisë, mendimit dhe zemrës në atë që na intereson vërtet.

Më e rëndësishmja përkon me thelbësoren dhe, për rrjedhojë, nuk është diçka që mund ta shtyjmë ose ta humbim nga sytë. Kur i rreshtojmë përpjekjet tona, i japim një vend qendror në jetën tonë të përditshme , që nuk do të thotë të fiksohemi pas tij ose të jetojmë ekskluzivisht në bazë të tij.

Nëse ajo që duam më shumë është që fëmijët tanë të jenë mirë, kjo dëshirë do të bëhet një burim përforcimi pozitiv kur ne i kushtojmë kohë, përpjekje dhe ndjeshmëri atij qëllimi . Nëse ajo që duam është të arrijmë një qëllim pune apo ndonjë gjë tjetër, zbatohet e njëjta formulë.

Përqendrimi në atë që është e rëndësishme është e barabartë me ndërtimin e një aleance midis dëshirës sonë dhe vullnetit tonë për të kënaqur atë dëshirë. Një detyrë që është e lehtë për ne në një botë që na josh vazhdimisht që të ndalemi në gjëra të parëndësishme dhe kalimtare. Megjithatë, ia vlen sepse kjo është ajo që ka të bëjë një pjesë e mirë e jetës: të marrim atë që duam vërtet.