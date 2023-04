Produkti që do t’i bëjë flokët tuaj të shkëlqejnë është në kuzhinën tuaj

Flokët e bukur janë padyshim një shenjë e shëndetit të mirë. Me prodhuesit e produkteve për kujdesin e flokëve që premtojnë se shamponat ose balsamet e rinj do tëregullojnë flokët e dëmtuar, arritja e të njëjtit rezultat është e mundur me një përbërës të thjeshtë dhe natyral që të gjithë e keni në shtëpi. Vaji i ullirit.

Gratë mesdhetare kanë përdorur vaj ulliri në kujdesin e flokëve për shekuj, dhe Hairfinity tregon rëndësinë e kujdesit të kokës në promovimin e shëndetit të flokëve dhe sugjeron përdorimin e vajit të ullirit si trajtim.

Janë më shumë se 200 përbërës bioaktive që gjenden në vajin e ullirit që mund të ofrojnë vetitë e tyre të dobishme për flokët, raporton eMediHealth.

Vaji i trashë depërton dhe hidraton lëkurën e thatë të kokës, duke ndihmuar në eliminimin e zbokthit me luspa. Vaji i ullirit është gjithashtu një qetësues natyral për skajet e dëmtuara dhe bën mrekulli kur përdoret lehtë si hidratues natyral. Nëse keni flokë me densitet të lartë dhe kaçurrela me teksturë, mund të përfitoni më shumë se ato me lloje të tjera flokësh.

Ka disa mënyra për të krijuar një trajtim flokësh me vaj ulliri. Për flokët dhe skalpin e thatë, MindBodyGreen sugjeron një ritual para shampos duke marrë një sasi të moderuar në dorë dhe duke e shpërndarë atë në mënyrë të barabartë nga rrënja në majë. Trajtojeni veten me një masazh të vogël të kokës dhe vendosni një qese ose rrobë për 15 minuta përpara se ta lani.

Përndryshe, ju mund të vazhdoni rutinën tuaj normale të kujdesit për flokët duke larë fillimisht dhe duke shtuar pika vaj ulliri në balsamin tuaj për shkëlqim dhe lagështi. Hairfinity rekomandon ngrohjen e lehtë të vajit për ta përdorur si një trajtim me vaj të nxehtë, si për flokët ashtu edhe për lëkurën e kokës.

Ajo që do të kuptoni pasi ta shtoni në rutinën tuaj të kujdesit të flokëve është se vaji i ullirit është një mënyrë natyrale për të rikthyer shëndetin e flokëve tuaj, duke ju mundësuar të përballeni me këputjen dhe të lejoni që flokët tuaj të rriten.