“3 yjet …”, Artan Hoxha zbulon drogën e re që ka “pushtuar” Tiranën: Me pastërti kristali

Gazetari investigativ Artan Hoxha, ka publikuar llojin e ri të drogës që po pushton tregun në Shqipëri.

Me anë të një postimi në Facebook, hoha shkruan se droga peruane “3 yjet” është logoja e re e kokainës që ka hyrë gjërësisht në Shqipëri dhe po përdoret në lokalet e natës.

Sipas tij kjo është marka e re e kokainës peruane me pastërti kristali në kryeqytetin tonë.



“Tre Yjet…

Zbulohet marka e re e kokaines peruane me pasterti kristali në kryeqytet… Nje operator i ri po rivalizon fort per te kapur tregun e qytetit me te madh ne vend….,” shkruan Hoxha.

