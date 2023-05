10 minuta terrori! Çfarë është një sulm paniku dhe çfarë i ndodh trupit kur e kalon

30% e popullsisë ka përjetuar ose do të përjetojë një sulm paniku, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Në vitin 2019, rreth 301 milionë njerëz u diagnostikuan me një çrregullim ankthi, nga të cilët 58 milionë ishin fëmijë dhe adoleshentë.

Një sulm paniku përfshin frikë të fortë që shkakton reagime fizike shumë shqetësuese pa ndonjë arsye të dukshme.

Një nga shenjat dalluese të një sulmi paniku është personi që përjeton mungesën e kontrollit se kur, ku dhe pse. Një student i stresuar mund të vuajë në ditët para prezantimit të tezës së doktoraturës, por edhe gjatë një banje të nxehtë relaksuese në ditët në vijim.

Kohëzgjatja e shkurtër është një tjetër karakteristikë përcaktuese. Ndërsa çrregullimet e tjera të ankthit, të tilla si çrregullimi i ankthit të përgjithësuar, janë relativisht të gjata dhe kërkojnë ndërhyrje afatgjatë, një sulm paniku zgjat jo më shumë se 10 minuta.

Në çdo rast, një person mund të ndjejë efektet disa ditë më vonë për shkak të stresit, duke mos ditur se kur do të përjetojë një episod tjetër të ngjashëm.

Çfarë ndodh me trupin kur jemi në një atak paniku

Edhe pse jo të gjithë e përjetojnë atë në të njëjtën mënyrë, simptomat më të zakonshme janë rrahjet e shpejta të zemrës, djersitja, këmbët e dobëta, vjellja, shqetësimi në stomak, marramendja, dhimbja e kokës, shtrëngimi në gjoks, mbytja dhe ndjenja e mbytjes.

Janë manifestime normale që paralajmërojnë trupin për një rrezik (në këtë rast imagjinar) për integritetin tonë fizik ose psikologjik.

Nga pikëpamja psikobiologjike, organizmi lufton për mbijetesën e tij. Domethënë, ka një çlirim të kortizolit, adrenalinës dhe norepinefrinës, ndërkohë që përfshihen edhe mekanizma të tjerë hormonalë që lidhen me sistemin nervor autonom, amigdalën dhe gjëndrrën e hipofizës.

Ky fenomen shoqërohet edhe me deficit kognitiv. Disa kërkime kanë treguar se performanca në funksione të tilla si vëmendja, kujtesa dhe shpejtësia e përpunimit ulet. Kjo shpjegohet kryesisht me gjendjen e konfuzionit.

Gjatë një sulmi paniku një person ndjen se po çmendet, se me të vërtetë do të vdesë ose se diçka kërcënon integritetin e tij. Është një kërcënim imagjinar dhe është ajo që i ndan qeniet njerëzore nga speciet e tjera, sipas neuroshkencëtarit dhe autorit Robert Sapolsky.

Disa studime epidemiologjike kanë treguar se sulmet e panikut janë më të zakonshme në vendet perëndimore me të ardhura të larta.

Kush është më i rrezikuar nga një atak paniku?

Asnjë gjen specifik ose tipar personaliteti nuk është raportuar që të rrisë gjasat që dikush të ketë një atak paniku. Megjithatë, duket se ekziston një faktor trashëgues.

Megjithatë, njerëzit me ndjeshmëri të lartë ose njerëzit me një nivel të lartë të neurotizmit kanë më shumë gjasa të përjetojnë një sulm paniku.

Gjinia është gjithashtu një variabël kyç. Studime të shumta kanë treguar se femrat kanë pothuajse dy herë më shumë gjasa të kenë sulm paniku sesa meshkujt. Shpjegimi qëndron në proceset ciklike hormonale që lidhen me gjininë femërore dhe menopauza është periudha e ndjeshmërisë më të madhe.

A mund të shmanget?

Paparashikueshmëria e një ataku paniku e bën të vështirë parandalimin, megjithëse një pacient që e ka përjetuar atë të paktën një herë mund të ulë nivelet e para-stresit kur mendojnë se do të kenë një sulm tjetër. Ai gjithashtu mund të fitojë aftësi të reja për të përballuar episodin nëse ai përsëritet.

Kjo arrihet me një kombinim të terapisë psikologjike dhe marrjes së medikamenteve të caktuara.

Është e rëndësishme që sistemet shëndetësore të përgatiten nga konsultimet e kujdesit shëndetësor parësor dhe urgjencat me protokolle specifike dhe strategji veprimi për këto dhe situata të tjera të ngjashme.

Nëse dikush e di se çfarë është një atak paniku, ai mund të veprojë siç duhet kur të ndodhë dhe, më e rëndësishmja, ata do të jenë në gjendje të jetojnë pa frikë prej tij.