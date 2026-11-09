Gucati kërkon përgjigje nga PDK-ja për Ligjin për Specialen: Pas protestave, ende ka të lënduar në spital

Gucati kërkon përgjigje nga PDK-ja për Ligjin për Specialen: Pas protestave, ende ka të lënduar në spital

Hysni Gucati, kryetar i OVL-UÇK-së, i ka kërkuar Partisë Demokratike të Kosovës të japë përgjigje për Ligjin për Dhomat e Specializuara.

Duke folur për pasojat e protestave, ai tha se qytetarë janë lënduar dhe se disa prej tyre vazhdojnë të jenë në spital.

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Gucati u shpreh se ndiejnë mllef, pasi janë rrahur e gjakosur, ndërsa ende kanë njerëz të shtruar në spital.

Ai kërkoi gjithashtu që PDK-ja të përgjigjet për përgjegjësinë lidhur me zhvillimet që kanë të bëjnë me Ligjin për Specialen.


Shtuar 9.11.2026 15:48

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