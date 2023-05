Situata në veri, Stoltenberg: Do të dërgojmë 700 trupa shtesë në veri

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, paralajmëroi shtim të forcave ushtarake në Kosovë.

Gjatë një deklarata nga Oslo, Stoltenberg theksoi se duke parë situatën në veri, NATO do të dërgojë 700 trupa shtesë në veri.

Stoltenberg bëri thirrje Beogradit dhe Prishtinës që të marrin masa për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg: we have decided to deploy within days 700 more troops to #Kosovo, and put additional forces on higher readiness. These are prudent steps, ensuring @NATO_KFOR has the forces & capabilities it needs to fulfil its UN mandate.

— Oana Lungescu (@NATOpress) May 30, 2023