Rashiq lidh gatishmërinë më të madhe të Qeverisë për Asociacionin me zhvillimet në Serbi

Sipas ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, gatishmëria e Qeverisë së Kosovës për të themeluar Asociacionin e komunave me shumicë serbe është rritur. Ai e lidhi këtë vlerësim me fitoren e Listës Studentore në zgjedhjet e zhvilluara në Serbi.
Duke folur për Gazeta Express në një intervistë të publikuar mbrëmë, Rashiq theksoi se marrëveshjet e arritura e bëjnë Asociacionin një detyrim që vazhdon të jetë për diskutim. Në vlerësimin e tij, udhëheqësve të Kosovës u takon të përcaktojnë nëse procesi do të përparojë.
Të lidhura
None found
Rashiq e përshkroi situatën si thuajse historike, me mundësi për t’u dhënë një tjetër nivel marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai u bëri thirrje të gjitha palëve të tregojnë mirëkuptim, durim dhe tolerancë.
Pjesa që ngre më shumë diskutime lidhet me njohjen e Kosovës nga Serbia. Ministri propozoi që kjo çështje të mos trajtohet si përparësi e menjëhershme, por të shtyhet përkohësisht, duke u lënë hapësirë proceseve të tjera.
Këto qëndrime u shprehën disa ditë pasi Kryeministri Albin Kurti tha se shpresonte për një kthesë në Beograd pas rënies së Aleksandër Vuçiqit. Ndërkohë, analistët që kanë folur për Bota Sot shfaqen skeptikë për mundësinë e një ndryshimi të shpejtë të qëndrimit të Serbisë ndaj Kosovës.
Çështja e Asociacionit renditet mes temave më të ndjeshme në dialog. Në vitin 2015, Gjykata Kushtetuese e Kosovës konstatoi se disa prej parimeve të tij nuk ishin në përputhje me Kushtetutën.
Deri sot në orën 10:00, nga Zyra e Kryeministrit Albin Kurti nuk ishte bërë publik ndonjë reagim. Ende nuk është e qartë nëse Rashiq paraqiti qëndrimin e Qeverisë apo pikëpamjen e tij personale. Edhe partitë opozitare nuk kanë reaguar.