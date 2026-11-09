Finlanda dhe Bjellorusia në horizont, Berisha e Shehu synojnë kreun dhe kërkojnë mbështetjen e tifozëve

Dy takimet e Ligës së Kombeve, kundër Finlandës më 12 nëntor dhe Bjellorusisë më 15 nëntor, ishin në qendër të konferencës së sotme për shtyp në “Shtëpinë e Futbollit”. Përpara gazetarëve dolën portieri Berat Gjimshiti dhe mesfushori Julian Shehu.
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Julian Shehu u ndal te mënyra më sulmuese e lojës nën drejtimin e Maran dhe ndryshimet në mesfushë. Sipas tij, kjo qasje tashmë ka sjellë rezultate, ndërsa për lojtarët mbetet thelbësore të ndihen mirë dhe të zbatojnë udhëzimet e trajnerit.
I pyetur për vështirësinë e mbajtjes së vendit të parë përpara dy përballjeve, duke nisur nga Finlanda, mesfushori theksoi se secili takim paraqet pengesat e veta. Ai tha se skuadra duhet të japë gjithçka dhe të zhvillojë lojën e saj për të siguruar rezultatin maksimal. Presionin e cilësoi si pjesë të futbollit, të cilën profesionistët dinë ta menaxhojnë, ndërsa konfirmoi se qëndrimi në krye është objektiv.
Për mundësinë që përballja e radhës me Finlandën të jetë ndryshe, Shehu veçoi vetëm faktin se këtë herë Kombëtarja luan në fushën e vet. Ai e konsideroi përkrahjen e tifozëve një motivim të fortë për të marrë maksimumin nga takimi.
Duke folur për detyrat që kërkon Maran, gjendjen e grupit dhe përgatitjet, Shehu shpjegoi se ndryshimet prekin të gjithë skuadrën. Kërkesa është për më shumë presion ndaj kundërshtarit, ndërsa ekipi, sipas tij, është i gatshëm të synojë maksimumin në të dyja sfidat.
Mesfushori u pyet edhe për rolin e tij, pasi ishte titullar me Sylvinhon, dhe nëse ardhja e Maran kishte sjellë ndryshime. Ai nënvizoi se vendimet i takojnë trajnerit dhe se lojtarët, për sa kohë janë pjesë e Kombëtares, duhet të japin gjithçka sa herë zbresin në fushë.
Etrit Berisha, nga ana e tij, nuk e sheh takimin si një mundësi për revansh. Kur u pyet edhe për gjendjen e skuadrës, ai u shpreh se çdo ndeshje ka historinë e saj dhe se vëmendja duhet të përqendrohet te ekipi aktual. Portieri ftoi të gjithë tifozët të jenë pranë Kombëtares, duke theksuar se porta do të jetë e hapur për këdo. Për të, përkrahja e tyre ka rëndësi në rrugën drejt vendit të parë.
Pyetjes për përgjegjësinë që ndien në një tjetër përballje me Finlandën, Berisha iu përgjigj duke kujtuar se e shkuara nuk mund të ndryshohet. Ai e përshkroi episodin si një moment që ndikoi në rrjedhën e lojës, ku pati edhe fatkeqësi, ndërsa goli i pësuar e ndërlikoi më tej situatën.
Sipas Berishës, ai moment tashmë është lënë pas dhe gjithçka mbetet në duart e skuadrës. Dëshira e madhe, tha ai, do ta ndihmojë ekipin të paraqitet mirë. Portieri iu referua gjithashtu ndeshjes me San Marinon, duke shprehur synimin që paraqitja të jetë më e mirë se herën e kaluar.
Berisha shtoi se periudha në fjalë kishte zgjatur më shumë se 5 ndeshje. Ai e cilësoi atë muaj si një përvojë shumë të mirë, gjatë së cilës nuk pësoi gol, dhe shprehu dëshirën ta vazhdojë këtë ecuri edhe me Kombëtaren. Megjithatë, nënvizoi se rëndësinë kryesore për skuadrën e ka ndeshja që e pret.
Në krahasimin me Finlandën, portieri vlerësoi se Kombëtarja ka futbollistë me më shumë cilësi, por kujtoi se kundërshtari ka lojtarë me përvojë. Ai paralajmëroi se Finlanda nuk duhet nënvlerësuar, pasi përballja e fundit ka dhënë një mësim të vlefshëm. Duke përmendur edhe San Marinon, Berisha theksoi se asnjë rival nuk duhet marrë lehtë. Fakti që luhet në shtëpi, shtoi ai, shoqërohet me dëshirën për të bërë paraqitjen më të mirë të mundshme.
I pyetur për filozofinë e trajnerit dhe për Caprile, Berisha tha se për këtë të fundit nuk kishte informacion. Më pas shpjegoi episodin e pasimit, duke treguar se kishte ndryshuar vendim në çastin e fundit. Fillimisht kishte dashur të vazhdonte, por më pas ndërroi mendje, nuk arriti të bënte kontakt dhe lojtari kundërshtar e shfrytëzoi rastin.
Për mënyrën e lojës, ai solli si shembull takimin e parë me Bjellorusinë, ku skuadra krijoi shumë mundësi përmes qarkullimit të topit nga prapavija dhe arriti të avanconte. Berisha u shpreh se kjo rrugë duhet ndjekur edhe më tej, sepse gabimet janë të mundshme. Sipas tij, kjo mënyrë loje ka shtuar ndjeshëm vetëbesimin, ndaj një gabim nuk duhet zmadhuar apo të shërbejë si arsye për ndryshim.