Qelaj për vrasjen e Arlinda Zekajt: Viktima nuk kishte paraqitur ankesë tek ne

Qelaj për vrasjen e Arlinda Zekajt: Viktima nuk kishte paraqitur ankesë tek ne

Pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës, Avokati i Popullit, Naim Qelaj, u bëri thirrje institucioneve të shqyrtojnë punën dhe përgjegjësitë e tyre në përpjekjet për të parandaluar ngjarje të tilla.

I ftuar në emisionin “Debat Plus” në Dukagjin, Qelaj tha se institucionet nuk duhet të mjaftohen me shprehjen e tronditjes, por duhet të vlerësojnë nëse kanë vepruar sa duhet për sigurinë dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve.

Të lidhura

None found

“Përtej asaj që është bërë retorikë e zakonshme duke treguar se sa të tronditur jemi, mendoj që e para që duhet të bëjmë kur ndodhin raste të tilla është që të reflektojmë se çfarë kemi bërë, cilat kanë qenë veprimet tona në kuadër të kompetencave e përgjegjësive që kemi për t’i shmangur raste të tilla”, deklaroi Qelaj.

Sipas tij, përgjegjësia kryesore për sigurinë dhe jetën e qytetarëve u takon Policisë dhe sistemit të drejtësisë. Megjithatë, ai theksoi se përgjegjësia përfshin edhe institucionet e tjera shtetërore, mes tyre edhe Avokatin e Popullit.

Qelaj tha se, me sa ka dijeni, institucioni i tij nuk kishte marrë më herët ankesë për rastin e Arlinda Zekajt. Ai shtoi se, sa herë ndodhin raste të ndjeshme, angazhohet për të shqyrtuar informacionet që disponon institucioni.

“Unë, me sa e di, nuk na ka shkruar kurrë. Nuk arrij t’i mbaj mend të gjithë ankuesit, por kur ka raste të ndjeshme, menjëherë angazhohem për të parë se çfarë kemi për rastin. Nuk them se, po të ishte adresuar te ne, do të ndryshonte rasti, por besoj fuqishëm se të gjitha hallkat e shtetit duhet të shohin nëse kanë bërë mjaftueshëm për t’i parandaluar raste të tilla, që fatkeqësisht janë raste të përsëritura”, u shpreh ai.

Gjatë emisionit, Avokati i Popullit foli edhe për dhunën në familje në Kosovë. Ai vuri në dukje se shifrat e raportuara nuk e pasqyrojnë të gjithë përmasën e problemit, pasi raste të shumta nuk bëhen publike.

“Ajo që e shpërfaqin statistikat është vetëm një pjesë. Kemi mbi 2 mijë e 500 raste të dhunës në familje të raportuara dhe mund të ketë edhe më shumë brenda mureve që nuk raportohen. Por mekanizmat kanë dështuar”, deklaroi Qelaj.


Shtuar 27.10.2026 21:38

Tags: , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara