Zgjedhjet në Izrael, sondazhet: Partia e Netanyahut e para në përqindje, por opozita e Eisenkot kryeson në mandate

Partia e kryeministrit Benjamin Netanyahu rezulton forca kryesore në zgjedhjet për Knessetin e 26-të, sipas sondazheve të daljes. Megjithatë, të dhënat paraprake nuk tregojnë se cili nga dy kampet politike mund të krijojë një qeveri.
Sondazhi i Channel 12 parashikon se partitë hebraike të opozitës do të marrin gjithsej 52 vende në parlament. Ndërkohë, koalicionit që mbështet Netanyahun i atribuohen 50 mandate.
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Asnjëra palë nuk siguron shumicën parlamentare, ndaj krijimi i qeverisë së ardhshme mund të kërkojë negociata të vështira.
Partitë arabe shënojnë një tjetër zhvillim të rëndësishëm: sipas të njëjtit sondazh, ato pritet të fitojnë 18 vende në Knesset, duke arritur një rekord historik për përfaqësimin e tyre parlamentar.
Partitë arabe janë kundër Netanyahut, çka mund t’u japë ndikim në konfigurimin e ardhshëm politik. Megjithatë, formimi i një shumice qeverisëse do të varet nga negociatat dhe marrëveshjet mes forcave politike.
Sondazhet e daljes nuk janë rezultate përfundimtare dhe mund të mos përputhen me shifrat zyrtare. Gara për formimin e qeverisë mbetet e hapur, ndërsa ndarja e mandateve do të përcaktojë shumicën parlamentare në Izrael.