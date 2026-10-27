Harry Kane dhe përballjet me Kosovën: golat në Prishtinë, penalltia e pritur dhe triumfet e Anglisë

Shtatë vjet para se të fitonte Topin e Artë, Harry Kane zbriti në fushë në Prishtinë me kombëtaren e Anglisë, për ndeshjen e fundit të eliminatoreve të “Euro 2020” kundër Kosovës.
Sot, kapiteni anglez është në majën e futbollit botëror, pasi ka marrë këtë çmim prestigjioz. Ai doli përpara Kylian Mbappes dhe Lamine Yamalit, të cilët u renditën në vendin e dytë dhe të tretë. Për tifozët kosovarë, Kane kujtohet edhe për paraqitjet e tij në stadiumin “Fadil Vokrri”.
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Më 17 nëntor 2019, në ndeshjen përmbyllëse të grupit, Kosova priti Anglinë në Prishtinë pas një fushate kualifikuese mbresëlënëse. Përballja në “Fadil Vokrri” përfundoi me fitoren 4-0 të anglezëve.
Kane ishte një nga lojtarët kryesorë të takimit: shënoi një herë dhe përgatiti një tjetër gol. Ai realizoi në minutën e 79-të, ndërsa në kohën shtesë asistoi për Mason Mountin, që vendosi rezultatin përfundimtar. Për Anglinë shënuan gjithashtu Harry Winks në minutën e 32-të dhe Marcus Rashford në të 83-tën.
Pas ndeshjes, Kane foli për sfidat që paraqiti takimi në Prishtinë, duke përmendur fushën dhe motivimin e Kosovës. Ai theksoi se Anglia e kishte siguruar tashmë grupin, por ia doli ta kontrollonte lojën.
“Ishte një ndeshje e vështirë, një terren i vështirë. Vendasit ishin të gatshëm gjithnjë dhe ne e kishim fituar tashmë grupin, prandaj psikologjikisht nuk ishte e lehtë të shkonim sërish. Por mendoj se e menaxhuam mirë dhe ishim klinikë. Rezultati 4-0 është fantastik”, kishte deklaruar Kane.
Anglia dhe Kosova ishin takuar edhe më herët në atë cikël kualifikues. Më 10 shtator 2019, në Southampton, anglezët fituan 5-3 në një ndeshje spektakolare, ku shënoi edhe Kane.
Kosova kaloi në epërsi pas vetëm 34 sekondash, kur Valon Berisha realizoi pas asistimit të Vedat Muriqit. Anglia u kundërpërgjigj me golat e Raheem Sterlingut në minutën e tetë dhe Kane në të 19-tën. Një autogol i Mërgim Vojvodës dhe dy golat e Jadon Sanchos, në minutat 44 dhe 45+1, e çuan rezultatin në 5-1 para pushimit.
Dardanët vazhduan të luftonin: Berisha shënoi golin e dytë personal në minutën e 49-të, kurse Muriqi realizoi nga penalltia në të 55-tën, duke e çuar rezultatin në 5-3. Në minutën e 65-të, Kane humbi një penallti, të cilën e priti Arijanet Muric.
Kështu, sulmuesi anglez shënoi në të dyja ndeshjet kundër Kosovës në atë edicion kualifikues, përfshirë fitoren 4-0 në Prishtinë më 17 nëntor 2019.
Kur u paraqit në Kosovë, Kane ishte tashmë ndër sulmuesit më të njohur në botë. Shtatë vjet më vonë, ai ka arritur një tjetër kulm në karrierë, duke fituar Topin e Artë.
Ky vlerësim pasqyron vazhdimësinë dhe ndikimin e tij në futbollin evropian. Nga golat me Tottenhamin dhe Anglinë te paraqitjet për Bayern Munichun, Kane ka mbetur një figurë e rëndësishme e skenës ndërkombëtare.
Prishtina është ndër qytetet ku ai ka lënë gjurmë gjatë karrierës. Në “Fadil Vokrri”, Kane shënoi dhe asistoi në fitoren e Anglisë, ndërsa sot emri i tij lidhet me një prej çmimeve më të rëndësishme të futbollit botëror.