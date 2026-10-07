Presidentja sllovene uron Shiroka-Pulën: Pres bashkëpunim mes dy vendeve dhe në Procesin Brdo-Brioni

Presidentja sllovene uron Shiroka-Pulën: Pres bashkëpunim mes dy vendeve dhe në Procesin Brdo-Brioni

Natasha Pir Musar, presidente e Sllovenisë, i përcolli urimet Justina Shiroka-Pulës pas zgjedhjes së saj në postin e presidentes së Republikës së Kosovës.

Ajo shprehu pritshmërinë për bashkëpunim mes dy shteteve dhe në kuadër të Procesit Brdo-Brioni.

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“Urimet më të përzemërta për Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës. Pres me kënaqësi të bashkëpunojmë në mënyrë të mirë dhe konstruktive, si në marrëdhëniet dypalëshe mes Sllovenisë dhe Kosovës, ashtu edhe në kuadër të Procesit Brdo-Brioni. I uroj shumë suksese në mandatin e saj të rëndësishëm”, shkroi ajo.


Shtuar 7.10.2026 14:03

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