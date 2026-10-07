BE-ja: Ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës

BE-ja: Ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës

Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim të thellë për ndryshimet dhe plotësimet e miratuara në Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës, duke vlerësuar se ato nuk përputhen me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës ndaj BE-së.

Të lidhura

None found

Brukseli i ka bërë thirrje Kosovës të respektojë angazhimet e saj ndërkombëtare dhe të garantojë pavarësinë e Dhomave të Specializuara, si edhe llogaridhënien dhe drejtësinë për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet në Kosovë, deklaroi një zëdhënës i BE-së për Radion Evropa e Lirë.

Sipas tij, BE-ja e ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme punën e Dhomave të Specializuara si një institucion i pavarur gjyqësor. Për këtë arsye, ai kërkoi që mandati aktual dhe pavarësia e tyre të respektohen plotësisht.

“Dhomat e Specializuara të Kosovës po vendosin drejtësi mbi bazën e parimit të përgjegjësisë penale individuale”, tha zëdhënësi evropian.

Ndryshimet në ligj u miratuan natën e së martës, përpara se Kuvendi i Kosovës të zgjidhte Justina Shiroka Pulën në postin e presidentes së vendit, zgjedhje që u mirëprit nga Brukseli.

BE-ja përshëndeti gjithashtu përfundimin e bllokadës institucionale që kishte përfshirë Kosovën që nga viti 2025. Sipas Brukselit, zgjedhja e shefes së shtetit krijon pritshmëri për rikthimin e stabilitetit institucional, duke i hapur rrugë Kosovës të avancojë drejt Bashkimit Evropian dhe të shfrytëzojë plotësisht mundësitë që ofron ai.

Zëdhënësi evropian theksoi se përpara Kosovës mbetet një agjendë e rëndësishme, ku përfshihen reformat në kuadër të Planit të Rritjes dhe Reformave, zbatimi i mëtejshëm i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, si dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal e integrimi gradual në Tregun e Vetëm të BE-së.

“BE-ja është e gatshme ta vazhdojë mbështetjen për Kosovën, por partneriteti ynë bazohet jo vetëm në interesa të përbashkëta, por edhe në përgjegjësi të përbashkëta”, nënvizoi zëdhënësi.

Shiroka Pula u zgjodh presidente e Kosovës në minutat e para të 7 tetorit. Votimi u bë i mundur pas një marrëveshjeje politike të arritur në momentet e fundit, e cila siguroi edhe mbështetjen e deputetëve për ndryshimet ligjore që kufizojnë kompetencat e institucionit të njohur si Gjykata Speciale.

Pak para votimit për presidenten, Kuvendi e miratoi në lexim të dytë projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, duke përmbyllur procedurën parlamentare të nismës së Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), e cila ndodhet në opozitë.

Seanca e jashtëzakonshme u thirr në orët e vona të 6 tetorit, pasi PDK-ja pranoi propozimin e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) në pushtet për kandidaturën e Shiroka Pulës për presidente. Marrëveshja u arrit pas një dite të tërë përplasjesh politike dhe mungese zgjidhjeje mes partive.

Ndërkohë, protestat kundër ndryshimeve ligjore vazhduan edhe më 6 tetor, një ditë pasi protestuesit ishin përplasur me Policinë e Kosovës.

Hapat juridikë për krijimin e Dhomave të Specializuara lidhen me këmbimin e letrave të vitit 2014 ndërmjet presidentes së atëhershme të Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe Përfaqësueses së Lartë të BE-së, Catherine Ashton.

Dhomat e Specializuara ndodhen në Hagë, ndërsa juridikisht janë pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës. BE-ja është financuesi kryesor i tyre dhe, që prej themelimit, ka dhënë gati 400 milionë euro. / REL


Shtuar 7.10.2026 14:03

Tags: , , ,
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore
Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare

Petrit Ajeti raporton te presidentja Shiroka Pula mbi gjendjen e sigurisë kombëtare
ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë

ZRRE nuk shqyrton licencat e furnizuesve privatë, ndërsa vendos KEK-un në agjendë
Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së

Gjykata Supreme sqaron statusin e lëndës për bllokimin e llogarive të NPB-së