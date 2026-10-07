Zidane vlerëson mesfushorin belg: Lavia është lojtar cilësor

Zinedine Zidane vlerësoi Romeo Lavian pas paraqitjes së mesfushorit të Chelseat në përballjen e Ligës së Kombeve mes Francës dhe Belgjikës.
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Megjithëse Franca fitoi 4-1 në Paris, legjenda e Real Madridit veçoi aftësitë teknike të 22-vjeçarit belg.
Belgjika kaloi përpara në pjesën e parë, kur Dodi Lukebakio shënoi pas një pasimi spektakolar të Lavias. Skuadra mysafire e mbajti epërsinë për afro një orë, por minutat e fundit sollën përmbysjen e rezultatit.
Lucas Da Cunha barazoi në minutën e 77-të, ndërsa Michael Olise shënoi katër minuta më pas dhe i dha Francës epërsinë.
Desire Doue përfitoi nga hapësirat e lëna në mbrojtjen belge dhe realizoi dy gola në kohën shtesë. Fitorja i siguroi Francës vendin e parë në Grupin A1.
Zidane tha se vëmendjen e kishte te futbollistët e Francës, por pasimi i Lavias për golin e Lukebakios i kishte lënë përshtypje.
“Nuk e ndoqa paraqitjen e tij individualisht, pasi po përqendrohesha te lojtarët e mi, por pasimi i tij më pëlqeu shumë”.
“E pashë sërish në dhomën e zhveshjes gjatë pushimit, kur po bënim analizën. Është lojtar cilësor”, u shpreh Zidane.