Zidane vlerëson mesfushorin belg: Lavia është lojtar cilësor

Zidane vlerëson mesfushorin belg: Lavia është lojtar cilësor

Zinedine Zidane vlerësoi Romeo Lavian pas paraqitjes së mesfushorit të Chelseat në përballjen e Ligës së Kombeve mes Francës dhe Belgjikës.

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Megjithëse Franca fitoi 4-1 në Paris, legjenda e Real Madridit veçoi aftësitë teknike të 22-vjeçarit belg.

Belgjika kaloi përpara në pjesën e parë, kur Dodi Lukebakio shënoi pas një pasimi spektakolar të Lavias. Skuadra mysafire e mbajti epërsinë për afro një orë, por minutat e fundit sollën përmbysjen e rezultatit.

Lucas Da Cunha barazoi në minutën e 77-të, ndërsa Michael Olise shënoi katër minuta më pas dhe i dha Francës epërsinë.

Desire Doue përfitoi nga hapësirat e lëna në mbrojtjen belge dhe realizoi dy gola në kohën shtesë. Fitorja i siguroi Francës vendin e parë në Grupin A1.

Zidane tha se vëmendjen e kishte te futbollistët e Francës, por pasimi i Lavias për golin e Lukebakios i kishte lënë përshtypje.

“Nuk e ndoqa paraqitjen e tij individualisht, pasi po përqendrohesha te lojtarët e mi, por pasimi i tij më pëlqeu shumë”.

“E pashë sërish në dhomën e zhveshjes gjatë pushimit, kur po bënim analizën. Është lojtar cilësor”, u shpreh Zidane.


Shtuar 7.10.2026 14:03

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