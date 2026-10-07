Petrit Malaj përgëzon Justina Shiroka-Pulën për marrjen e presidencës së Kosovës

Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, i përcolli urimet e tij Justina Shiroka-Pulës pas zgjedhjes në postin e presidentes së Republikës së Kosovës, duke i dëshiruar mbarësi gjatë mandatit.
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Malaj tha se e uronte sinqerisht Shiroka-Pulën për marrjen e kësaj përgjegjësie të lartë shtetërore.
Sipas ambasadorit, posti ka rëndësi të veçantë institucionale dhe kushtetuese, pasi lidhet me shërbimin ndaj unitetit e stabilitetit, forcimin e institucioneve demokratike dhe përfaqësimin dinjitoz të Kosovës.
Ai i uroi presidentes sukses në përmbushjen e detyrave dhe të misionit për konsolidimin e mëtejshëm të shtetit, zhvillimin demokratik dhe avancimin e Kosovës në rrugën euroatlantike.
Malaj nënvizoi se lidhjet mes Shqipërisë dhe Kosovës do të vijojnë të mbështeten te afërsia vëllazërore, bashkëpunimi i ngushtë institucional dhe përkushtimi i përbashkët për paqen, stabilitetin dhe të ardhmen europiane të gjithë rajonit.