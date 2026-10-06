Shiroka-Pula bëhet presidentja e tretë grua e Kosovës, pas Jahjagës dhe Osmanit

Me Justina Shiroka-Pulën në krye të shtetit, Kosova shënon një tjetër arritje: tri gra kanë udhëhequr vendin nga posti i presidentes.
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Shiroka-Pula u zgjodh në këtë detyrë gjatë seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit, ku mori 81 vota nga deputetët, sipas “Bota sot”.
Ajo e trashëgon postin nga Vjosa Osmani, e cila e mbajti presidencën e Kosovës nga viti 2021 deri më 2026.
Osmani kishte qenë gruaja e dytë në këtë rol, pasi Atifete Jahjaga u bë presidente në vitin 2011 dhe shërbeu deri në vitin 2016.
Jahjaga mbetet në histori si presidentja e parë femër e vendit; zgjedhja e saj në 2011 u pa si një hap domethënës për pjesëmarrjen e grave në institucionet më të larta shtetërore.
Një dekadë më vonë, në 2021, Vjosa Osmani mori zyrtarisht postin si gruaja e dytë presidente, pas një intervali me presidentë dhe ushtrues detyre të ndryshëm.
Me Shiroka-Pulën tani në detyrë, Kosova ka për herë të tretë një grua në krye të shtetit.
Ky zhvillim e veçon Kosovën në historinë e saj të shkurtër shtetërore, pasi gratë kanë zënë tri herë pozicionin e Presidentes së Republikës.
Shiroka-Pula është presidentja e shtatë e Republikës së Kosovës që nga shpallja e pavarësisë.