Kurti: Ka ende probleme në kufirin me Serbinë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shprehur shqetësimin se vendi i tij vazhdon të jetë i kërcënuar nga “ata që duan të pasurohen me luftë dhe armë”, duke iu referuar organizatave kriminale që operojnë në veri të Kosovës.

Në një intervistë të shtunën për median italiane “AGI”, Kurti ka theksuar se ata që kanë përfituar nga konflikti i fundit janë kthyer në kriminelë.

“Ka ende probleme në kufirin me Serbinë. Fatkeqësisht ata që u pasuruan me luftën janë kthyer në kriminelë dhe vazhdojnë të pasurohen me bitcoin, drogë dhe armë.

Ata e mbulojnë biznesin e tyre me ide nacionaliste, por janë ende kriminelë”, është shprehur Kurti, i cili është në Itali dhe po merr pjesë në kongresin e Parlamentit Evropian Socialist.

Kreu i Qeverisë së Kosovës e ka akuzuar Listën Serbe për lidhje të forta me Serbinë dhe Rusinë.

“Ata flasin për nacionalizëm dhe patriotizëm, por në realitet kanë ide fashiste dhe lidhje me Vuçiçin dhe Putinin”, ka shtuar ai.

“Nuk jemi ende zyrtarisht kandidatë për anëtarësim, por po bëjmë çmos që sa më shpejt t’i afrohemi Bashkimit Evropian”, ka vazhduar Kurti.

Kryeministri i Kosovës ka folur edhe për marrëdhëniet me Italinë, duke thënë se ishte skeptik kur Giorgia Meloni u zgjodh kryeministre.

“Duhet të jem i sinqertë. Në të kaluarën e konsideroja Giorgia Melonin të lidhur me të kaluarën e saj të djathtë, me fashizmin.

Që kur u bë kryeministre kam vënë re marrëdhëniet e saj të shkëlqyera me Bidenin dhe SHBA-në, mbështetjen e palëkundur për Ukrainën. Jo kështu për Salvinin që ka marrëdhënie me Putinin”, ka thënë Kurti.